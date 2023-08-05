«Крылья Советов» с разгромным счетом обыграли «Ростов» в матче РПЛ
«Крылья Советов» на домашнем поле обыграли «Ростов» в матче третьего тура РПЛ — 5:1.
Счет в игре на 4-й минуте открыл нападающий самарцев Владимир Хубулов, через 6 минут полузащитник команды Никита Салтыков удвоил преимущество. На 22-й минуте ростовчане отыграли один мяч благодаря голу форварда Николая Комличенко. На 35-й минуте игрок «Крыльев» Салтыков оформил дубль.
Во втором тайме голы забили нападающий самарского клуба Егор Карпицкий (73-я минута) после ошибки вратаря «Ростова» Сергея Песьякова и форвар Роман Ежов с пенальти.
Отметим, что 18-летний Салтыков стал самым молодым игроком, оформившим дубль в дебютном матче в старте в РПЛ в 21-м веке.
«Крылья Советов» набрали 7 очков в трех матчах и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» находится на седьмой строчке с 4 баллами.
В 4-м туре РПЛ самарцы сыграют с «Локомотивом», а ростовчане — с «Рубином».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
2
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
3
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
4
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
5
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
6
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
7
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|5 : 1
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0