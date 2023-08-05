«Крылья Советов» — «Ростов»: самарцы забили после ошибки Песьякова

Нападающий «Крыльев Советов» Егор Карпицкий забил на 73-й минуте матча 3-го тура РПЛ против «Ростова» — 4:1.

Голкипер ростовчан Сергей Песьяков пытался перехватить передачу с фланга, но выпустил мяч из рук у линии вратарской. Карпицкий, который был рядом, забил в пустые ворота.