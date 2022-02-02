«Крылья Советов» презентовали Ивана Игнатьева под трек Oxxxymiron

«Крылья Советов» презентовали нападающего Ивана Игнатьева, арендованного у «Рубина».

Самарский клуб представил 23-летнего россиянина под трек «Кто убил Марка?» рэпера Oxxxymiron.

Соглашение «Крылья Советов» с казанским клубом об аренде Игнатьева рассчитано до конца сезона-2021/22.

В нынешнем сезоне нападающий провел 10 матчей за «Рубин» и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в два миллиона евро.