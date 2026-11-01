Гендиректор «Родины» Погонин: «Наша команда набрала хороший ход, важно продолжать работать еще усерднее»

Генеральный директор «Родины» Александр Погонин отметил физическую готовность команды после победы над «Краснодаром» в 13-м туре чемпионата России.

В субботу «Родина» на своем поле обыграла «быков» со счетом 2:1.

«Вчера мы увидели, что «Родина» отлично готова физически. Наша команда набрала хороший ход, важно продолжать работать еще усерднее. Предстоит много работы, но все очень голодны и мотивированы до побед», — приводит пресс-служба «Родины» слова Погонина.

Также он прокомментировал посещаемость матча на «Арене Химки».

«Заполненные трибуны придавали нашим ребятам энергии и помогли одержать волевую победу! Мы рады, что с детства приучаем детей и подростков любить футбол, болеть за «Родину» и становимся все интереснее для российского футбольного болельщика», — добавил гендиректор.

«Родина» набрала 12 очков и поднялась на 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда в Грозном сыграет с «Ахматом» 7 ноября.

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