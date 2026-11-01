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Генеральный директор «Родины» Александр Погонин: комментарий о победе над «Краснодаром» в матче РПЛ

Гендиректор «Родины» Погонин: «Наша команда набрала хороший ход, важно продолжать работать еще усерднее»

Алина Савинова

Генеральный директор «Родины» Александр Погонин отметил физическую готовность команды после победы над «Краснодаром» в 13-м туре чемпионата России.

В субботу «Родина» на своем поле обыграла «быков» со счетом 2:1.

«Вчера мы увидели, что «Родина» отлично готова физически. Наша команда набрала хороший ход, важно продолжать работать еще усерднее. Предстоит много работы, но все очень голодны и мотивированы до побед», — приводит пресс-служба «Родины» слова Погонина.

&laquo;Родина&raquo; обыграла &laquo;Краснодар&raquo; в&nbsp;матче 13-го тура РПЛ.«Краснодар» повторил худшую серию в истории. «Родина» заслужила этот камбэк

Также он прокомментировал посещаемость матча на «Арене Химки».

«Заполненные трибуны придавали нашим ребятам энергии и помогли одержать волевую победу! Мы рады, что с детства приучаем детей и подростков любить футбол, болеть за «Родину» и становимся все интереснее для российского футбольного болельщика», — добавил гендиректор.

«Родина» набрала 12 очков и поднялась на 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда в Грозном сыграет с «Ахматом» 7 ноября.

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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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