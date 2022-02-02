Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 13:38

Агент Ракицкого: «Зенит» сделал предложение о продлении контракта"

Агент Ракицкого заявил, что «Зенит» сделал защитнику предложение о продлении контракта
Карен Саркисян
Корреспондент

Максим Дудченко, агент защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, рассказал о ситуации с продлением контракта своего клиента с петербургским клубом.

«Мы получили предложение от «Зенита» о продлении контракта«, — приводит слова Дудченко Sport24.

Агент ответил, какой приоритет у 32-летнего украинца — остаться в «Зените» или уйти в другой клуб.

«Все зависит от того, договоримся ли мы по условиям или нет. На данный момент этого не получается сделать. Есть ли у Ракицкого уже другие предложения на руках? Да, есть», — сказал он.

В нынешнем сезоне Ракицкий провел 22 матча за «Зенит», в которых забил два мяча и отдал шесть результативных передач. Контракт защитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-02-02-agent-rakitskogo-zenit-sdelal-predlozheniye-o-prodlenii-kontrakta-po-usloviyam-dogovoritsya-poka-ne-poluchayetsya
Ярослав Ракицкий
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Россию ждет историческая битва с Украиной за финал Евро. Пока наши справились с Грузией
Олимпиада в Пекине еще не началась, но она уже очень не нравится Западу: что пишут о Играх-2022 иностранные СМИ
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 19-й тур после зимней паузы: «Спартак» — ЦСКА и другие матчи
«Крылья Советов» презентовали Ивана Игнатьева под трек Oxxxymiron
В «Спартаке» объяснили причину отзаявки вратаря Александра Максименко из РПЛ
«Рубин» отдал Игнатьева в аренду «Крыльям Советов» с правом выкупа
Ребров: «У Ваноли и Карреры похожие методы. «Спартак» немножко вернулся на пять лет назад»
Ребров: «Главное отличие Ваноли от Витории? Интенсивность тренировок»
Кучаев: «Интересовался у Березуцкого, стоит ли уходить из ЦСКА. Он ответил: «Ты уже большой мальчик и должен принимать решение сам»
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
«Крылья Советов» презентовали Ивана Игнатьева под трек Oxxxymiron
Чалов — самый дорогой футболист чемпионата Швейцарии по версии Transfermarkt
В «Спартаке» объяснили причину отзаявки вратаря Александра Максименко из РПЛ
Игнатьев: «Переход в «Крылья» — шаг вперед. Мне очень близок футбол Осинькина»
«Рубин» отдал Игнатьева в аренду «Крыльям Советов» с правом выкупа
Наумов: «Руководству «Локо» не важно, что Мухин сильный игрок. Им нужно было место для перепродажи!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Крылья Советов» презентовали Ивана Игнатьева под трек Oxxxymiron

«Спартак» поздравил Карпина с днем рождения
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости