Агент Ракицкого: «Зенит» сделал предложение о продлении контракта"

Максим Дудченко, агент защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, рассказал о ситуации с продлением контракта своего клиента с петербургским клубом.

«Мы получили предложение от «Зенита» о продлении контракта«, — приводит слова Дудченко Sport24.

Агент ответил, какой приоритет у 32-летнего украинца — остаться в «Зените» или уйти в другой клуб.

«Все зависит от того, договоримся ли мы по условиям или нет. На данный момент этого не получается сделать. Есть ли у Ракицкого уже другие предложения на руках? Да, есть», — сказал он.

В нынешнем сезоне Ракицкий провел 22 матча за «Зенит», в которых забил два мяча и отдал шесть результативных передач. Контракт защитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.