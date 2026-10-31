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Динамо — Ахмат счет 2:0 — результат матча 13 тура РПЛ 31 октября 2026

«Динамо» победило «Ахмат» и вышло на первое место в таблице РПЛ

Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Динамо» в домашнем матче 13-го тура чемпионата России обыграло «Ахмат» — 2:0.

На 2-й минуте игры отличился полузащитник Даниил Фомин, на 77-й минуте — нападающий Константин Тюкавин с передачи Фомина.

Бело-голубые одержали восьмую победу в девяти последних играх Премьер-лиги, у грозненской команды — 5-матчевая безвыигрышная серия.

«Динамо» (28 очков) поднялось на первое место в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» (11) занимает 14-ю строчку.

В следующем, 14-м туре «Динамо» сыграет с «Факелом» на выезде, «Ахмат» примет «Родину» — обе встречи пройдут 7 ноября.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
31 октября, 17:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:0
Ахмат

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ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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