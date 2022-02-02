Травма новичка «Спартака» Классена оказалась несерьезной

По информации «СЭ», новичок «Спартака» Леон Классен уже тренируется. Тем не менее, его участие в сегодняшнем матче с «Ригой» маловероятно.

В предыдущей контрольной игре со «Слованом» (2:2) футболист подвернул ногу и покинул поле по ходу первого тайма.