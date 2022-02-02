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Сегодня, 13:03

Травма новичка «Спартака» Классена оказалась несерьезной

Новичок «Спартака» Классен избежал серьезной травмы
Николай Егорычев
Корреспондент

По информации «СЭ», новичок «Спартака» Леон Классен уже тренируется. Тем не менее, его участие в сегодняшнем матче с «Ригой» маловероятно.

В предыдущей контрольной игре со «Слованом» (2:2) футболист подвернул ногу и покинул поле по ходу первого тайма.

Ранее «Спартак» и австрийский «Тироль» согласовали условия перехода защитника Леона Классена. Контракт с 21-летним игроком подписан до 30 июня 2025 года.

ФК Спартак (Москва)
Леон Классен
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