«Оренбург» и ЦСКА назвали составы на матч 13-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и ЦСКА на матч 13-го тура РПЛ.

Встреча пройдет на стадионе «Газовик». Начало — в 13.00 по московскому времени.

«Оренбург»: Овсянников, Татаев, Паласиос, Сивис, Ценов, Болотов, Пуэбла, Рыбчинский, Куль, Томпсон, Гузина.

Запасные: Дёгтев, Ведерников, Хотулёв, Лукашов, Касимов, Жуан Силва, Назаренко, Голыбин, Минатулаев, Пыхчеев, Гонсалес, Касаджиков.

ЦСКА: Бориско, Аззи, Лукин, Данилов, Абдулкадыров, Круговой, Кисляк, Обляков, Олейников, Глебов, Мусаев.

Запасные: Тороп, Бесаев, Тверитнев, Матеус Алвес, Козлов, Энрике Кармо, Бандикян, Вакулич, Попович, Гонду, Фиров, Воронов.

После 12 туров РПЛ «Оренбург» набрал 16 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. ЦСКА заработал 25 очков и располагается на третьей строчке.

«СЭ» проведет прямую трансляцию матча «Оренбург» — ЦСКА.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

01 ноября, 13:00. Газовик (Оренбург)

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