Вратарь «Родины» Волков: «Победа над «Зенитом» далась тяжелее, чем над «Краснодаром»

Вратарь «Родины» Сергей Волков в разговоре с «СЭ» сравнил победу над «Зенитом» в 3-м туре РПЛ (2:1) с победой над «Краснодаром» в 13-м туре (2:1).

«Действительно, похожа эта игра по счету на ту, что мы провели с «Зенитом». Снова обыграли чемпионов. Но игра с петербуржцами была тяжелее. У них было больше контроля мяча, атак и моментов. «Краснодар» же действовал достаточно примитивно: длинные передачи на Кордобу — и все.

За счет чего удалось дважды победить? Просто все отдают себе отчет, что делать на поле. Если с условным «Оренбургом» где-то можно чуть расслабиться, то в подобных матчах все выкладываются на полную», — сказал Волков «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

31 октября, 19:45. Арена Химки (Химки)

«Родина» набрала 12 очков и поднялась на 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда сыграет с «Ахматом» в Грозном 7 ноября.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max