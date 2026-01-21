«Крылья Советов» подписали бывшего защитника «Химок» Фернандеса

«Крылья Советов» объявили о подписании контракта с защитником Дани Фернандесом.

Условия контракта с 28-летним испанцем не уточняются.

С 2012 по 2015 год Фернандес выступал за молодежные команды «Реала», также на профессиональном уровне в Испании он играл за «Мериду», «Фуэнлабраду», «Бадахос» и «Расинг».

В сезоне-2024/25 защитник выступал за «Химки». В августе 2025 года футболист подписал контракт с греческим «Астерасом», который расторг с ним соглашение в январе 2026 года.