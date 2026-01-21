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21 января, 20:14

Кассьерра: «Атлетико Минейро» приложил огромные усилия, чтобы я сюда попал. Я очень счастлив»

Алина Савинова

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра заявил, что рад трансферу в «Атлетико Минейро».

19 января инсайдер Пипе Сьерра сообщил, что клубы достигли полной договоренности о переходе 28-летнего колумбийца.

«Мне еще предстоит пройти медицинское обследование, но я очень рад. Самое важное — хорошо адаптироваться. Начать знакомство с товарищами по команде, тренерским штабом, а затем быть готовым выложиться на 100 процентов», — сказал Кассьерра в видео, которое опубликовал журналист Энрике Вильярд в своих соцсетях.

Также он ответил, будет ли готов в воскресенье выйти на поле в матче с «Крузейро».

«Всегда буду готов. Самое главное, что «Атлетико Минейро» приложил огромные усилия, чтобы я сюда попал. Я очень счастлив», — добавил футболист.

Кассьерра перешел в «Зенит» из «Сочи» в июле 2022 года. За это время он провел 127 матчей за петербургский клуб во всех турнирах, забив 49 голов и отдав 23 результативные передачи.

Жерсон (&laquo;Зенит&raquo;), Дмитрий Баринов (&laquo;Локомотив&raquo;), Игорь Дивеев (ЦСКА), Хуан Карлос Карседо (&laquo;Спартак&raquo;).Жерсон вернулся в Бразилию, суперобмен «Зенита» и ЦСКА, Баринов ушел из «Локо», новый тренер «Спартака»: таблица переходов РПЛ

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Матео Кассьерра
Футбол
ФК Атлетико Минейро
ФК Зенит
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1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

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 2
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Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
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Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

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