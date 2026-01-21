Кассьерра: «Атлетико Минейро» приложил огромные усилия, чтобы я сюда попал. Я очень счастлив»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра заявил, что рад трансферу в «Атлетико Минейро».

19 января инсайдер Пипе Сьерра сообщил, что клубы достигли полной договоренности о переходе 28-летнего колумбийца.

«Мне еще предстоит пройти медицинское обследование, но я очень рад. Самое важное — хорошо адаптироваться. Начать знакомство с товарищами по команде, тренерским штабом, а затем быть готовым выложиться на 100 процентов», — сказал Кассьерра в видео, которое опубликовал журналист Энрике Вильярд в своих соцсетях.

Также он ответил, будет ли готов в воскресенье выйти на поле в матче с «Крузейро».

«Всегда буду готов. Самое главное, что «Атлетико Минейро» приложил огромные усилия, чтобы я сюда попал. Я очень счастлив», — добавил футболист.

Кассьерра перешел в «Зенит» из «Сочи» в июле 2022 года. За это время он провел 127 матчей за петербургский клуб во всех турнирах, забив 49 голов и отдав 23 результативные передачи.