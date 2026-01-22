Титов о назначении Карседо: «Хочется, чтобы «Спартак» играл в интересный и атакующий футбол»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» оценил назначение Хуана Карседо на пост главного тренера красно-белой команды.

«Могу сказать сразу, мало что знал о его карьере. Наверное, и вам, журналистам, чемпионат Кипра не сильно интересен. Да, там играет Александр Кокорин, об этом в курсе, но не более того. Карседо работал с Эмери, знает, что такое «Спартак». За эти 14 лет он набрался опыта, есть амбиции, наработки. Приехал со своим тренерским штабом, но сразу скажу — очень хорошо, что оставили Вадима Романова. Есть человек, который может подсказать. Честно, для меня Карседо — загадка. Но есть спортивный блок, который анализировал работу тренера и принял решение», — сказал Титов «СЭ».

Титов также отметил, что хочет уходить со стадиона с позитивными эмоциями.

«Мне хочется, чтобы «Спартак» играл в интересный и атакующий футбол. Пусть будут поражения, без них никак. Но важно уходить со стадиона со словами: «Сегодня был классный матч, красивый футбол», — добавил Титов.

Испанский специалист возглавил команду 5 января 2026 года. Контракт подписан до лета 2028 года. Карседо ранее работал помощником Унаи Эмери и самостоятельно возглавлял «Пафос», с которым стал чемпионом Кипра и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.