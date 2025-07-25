«Крылья Советов» — «Пари НН»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Крылья Советов» и «Пари НН» сыграют в чемпионате России 25 июля

«Крылья Советов» и «Пари НН» сыграют во 2-м туре РПЛ в пятницу, 25 июля. Игра состоится на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Крылья Советов» — «Пари НН» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

25 июля 2025, 19:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

«Крылья Советов» в 1-м туре премьер-лиги сезона-2025/26 сыграли вничью с «Акроном» — 1:1. «Пари НН» начали сезон с крупного поражения от «Краснодара» — 0:3.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде