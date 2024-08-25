Дубль Гальдамеса помог «Крыльям Советов» обыграть «Пари НН»

«Крылья Советов» в домашнем матче обыграли «Пари НН» в 6-м туре чемпионата России — 3:1.

Счет открыл на 57-й минуте форвард «Пари НН» Хуан Боселли. На 71-й и 76-й минутах защитник «Крыльев» Томас Гальдамес оформил дубль. На 90-й минуте Франко Ороско забил третий гол хозяев.

После 6 туров РПЛ «Крылья» занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков. «Пари НН» с таким же количеством баллов идет на 10-й строчке.