«Крылья Советов» — «Пари НН»: Ороско забил на 90-й минуте

«Крылья Советов» забили третий гол в матче 6-го тура РПЛ против «Пари НН».

На 90-й минуте отличился форвард самарской команды Франко Ороско. Счет в игре стал 3:1 в пользу «Крыльев».