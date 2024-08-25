«Крылья Советов» — «Пари НН»: видео голов

«Крылья Советов» дома обыграли «Пари НН» в 6-м туре чемпионата России — 3:1.

Счет открыл на 57-й минуте игрок гостей Хуан Боселли. Защитник «Крыльев» Томас Гальдамес на 71-й и 76-й минутах оформил дубль. На 90-й минуте Франко Ороско забил третий гол «Крыльев».

57-я минута. Боселли — 0:1.

71-я минута. Гальдамес — 1:1.

77-я минуте. Гальдамес — 1:2.

90-я минуте. Ороско — 1:3.