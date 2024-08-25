Бояринцев о Даку: «Топовый нападающий должен забивать 15 мячей и больше»

Бывший полузащитник «Рубина» Денис Бояринцев оценил уровень форварда казанцев Мирлинда Даку.

«Даку — квалифицированный нападающий РПЛ. У него есть хорошие данные: техника, габариты, рост, удар, нацеленность на ворота. Для меня топовый нападающий должен забивать мячей 15 и больше. Но это все в рамках нашего чемпионата.

Если в этом сезоне забьет от 15 голов, то станет топовым. В каком-то серьезном европейском клубе ему будет сложно зацепиться. Для чемпионата России ему хватает навыков, чтобы забить десятку точно», — цитирует Бояринцева Legalbet.

Даку выступает за «Рубин» с лета прошлого года. В текущем сезоне 26-летний албанец провел 6 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал три результативные передачи.