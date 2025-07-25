Хавбек «Рубина» Иву продлит контракт на два года

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Рубина» Угучукву Иву согласовал продление контракта с клубом на два года.

Нынешним летом Иву предметно интересовался турецкий «Башакшехир», но африканец решил остаться в России.

25-летний нигериец играет за «Рубин» с 2023 года. Его действующий контракт истекает летом 2026-го.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.