«Крылья Советов» объявили об уходе Ломаева

Голкипер Иван Ломаев покинул «Крылья Советов», сообщает пресс-служба самарского клуба.

Футболист выступал за команду с 2020 года.

«За пять лет, проведенных в Самаре, Иван своей игрой и отношением к делу завоевал любовь болельщиков и стал одним из лидеров команды. Он развивался вместе с клубом, вносил весомый вклад в его успехи и не раз выручал команду в самых ответственных моментах. ПФК «Крылья Советов» благодарит Ивана за профессионализм и самоотдачу!» — говорится в заявлении клуба из Самары.

В минувшем сезоне 26-летний вратарь провел 14 матчей за «Крылья» во всех турнирах, пропустив 23 мяча и дважды сыграв на ноль. В декабре он перенес операцию на левом плече, которая проходила в Германии.

Всего на счету голкипера 114 матчей за самарскую команду. В составе «Крыльев» футболист получил звание «Мастер спорта России».