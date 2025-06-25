Футбол
25 июня, 09:02

«Крылья Советов» объявили об уходе Ломаева

Алина Савинова
Иван Ломаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Голкипер Иван Ломаев покинул «Крылья Советов», сообщает пресс-служба самарского клуба.

Футболист выступал за команду с 2020 года.

«За пять лет, проведенных в Самаре, Иван своей игрой и отношением к делу завоевал любовь болельщиков и стал одним из лидеров команды. Он развивался вместе с клубом, вносил весомый вклад в его успехи и не раз выручал команду в самых ответственных моментах. ПФК «Крылья Советов» благодарит Ивана за профессионализм и самоотдачу!» — говорится в заявлении клуба из Самары.

В минувшем сезоне 26-летний вратарь провел 14 матчей за «Крылья» во всех турнирах, пропустив 23 мяча и дважды сыграв на ноль. В декабре он перенес операцию на левом плече, которая проходила в Германии.

Всего на счету голкипера 114 матчей за самарскую команду. В составе «Крыльев» футболист получил звание «Мастер спорта России».

Иван Сергеев, Антон Заболотный, Наир Тикнизян и&nbsp;Фабио Челестини.Куда перейдут Сергеев и Заболотный, ЦСКА возглавил швейцарец, Тикнизян уехал в Сербию. Таблица трансферов РПЛ

Источник: https://t.me/fckssamara_official/28105
  • Filin63

    А ты выбираешь анал. Точнее тебя.

    28.06.2025

  • Filin63

    Основу? Гапонов, Ломаев, Якуба, Цыпченко это основа? Вы что несёте? Они не играли последний сезон! Если нп знаешь то и писать не надо. Следи лучше за Ростовом. У вас то там точно распродажа основы.

    28.06.2025

  • zentmaison

    Крылья выбираютФНЛ

    25.06.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    лучшая лига мира же

    25.06.2025

  • npokypop_6apcyk

    А если не нужна?

    25.06.2025

  • СЕРХИО76

    вообще то ФНЛ

    25.06.2025

  • 1_sport

    Как по мне, Ломаев не ахти какой вратарь. Удивлюсь если в высшей лиге его кто-то возьмёт на роль 1-го номера.

    25.06.2025

  • инок

    КС уготована судьба Химок в этом сезоне, там на состав то есть игроки?

    25.06.2025

  • SuperDennis

    Что они творят? Какая-то глупость. Всю основу разогнали, не продлили Осинькина. И тут ещё эта статья шефа отдела "рано хоронить Крылья". Просто как издёвка!

    25.06.2025

  • Flugzeug

    Честно говоря в последнее время Ломаев больше привозил, чем выручал, так что особо не жалко: кроме реакции у вратаря должно быть хладнокровие и спокойствие, а с ним как на пороховой бочке, может в любой момент накосячить...

    25.06.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Если по уровню игры , то Ломаев не тянет на первого номера . Слишком безбашенная игра . Как второй вратарь вполне сгодится , Теперь только в первую лигу , но и там не всем подойдёт

    25.06.2025

  • Belousov

    А кто в команде остался? Ну кроме тренера и губернатора Суходрищева?

    25.06.2025

  • bvp

    Писюков все равно получше.

    25.06.2025

  • Спринт

    ФНЛ в природе не существует .. ибо есть сугубо - первая лига.

    25.06.2025

  • fell62

    Прощай Самара , ФНЛ ждёт !!!

    25.06.2025

  • Спринт

    Всех, у кого более или менее высокий лачный контракт, за борт из Крыльев. Останется только игровой шлак, которому больше некуда податься. Жаль и команду "Кр. Советов" и их болельщиков. Гнать подальше от Самары такого недомерка губера трубаДУРА, который сделал всё, чтобы похерить профессиональный самарский спорт.

    25.06.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

