Источник: вингер «Спартака» Маркиньос может перейти в «Сантос»

«Сантос» заинтересован в покупке нападающего «Спартака» Маркиньоса, сообщает Bolavip Brasil со ссылкой на журналиста Вагнера Фредерико.

По информации источника, трансфер Маркиньоса клубу лично рекомендовал спортивный директор «Сантоса» Алешандре Маттос. Главным препятствием в подписании футболиста является его повышенная стоимость из-за действующего контракта с красно-белыми, который рассчитан до конца июня 2027 года.

Бразилец выступает за московский клуб с лета 2024 года. В прошедшем сезоне на счету 25-летнего вингера 36 матчей во всех турнирах, в которых он забил 2 гола и отдал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Маркиньоса в 6 миллионов евро.