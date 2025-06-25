Футбол
25 июня, 09:38

Источник: вингер «Спартака» Маркиньос может перейти в «Сантос»

Сергей Ярошенко
Маркиньос.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Сантос» заинтересован в покупке нападающего «Спартака» Маркиньоса, сообщает Bolavip Brasil со ссылкой на журналиста Вагнера Фредерико.

По информации источника, трансфер Маркиньоса клубу лично рекомендовал спортивный директор «Сантоса» Алешандре Маттос. Главным препятствием в подписании футболиста является его повышенная стоимость из-за действующего контракта с красно-белыми, который рассчитан до конца июня 2027 года.

Бразилец выступает за московский клуб с лета 2024 года. В прошедшем сезоне на счету 25-летнего вингера 36 матчей во всех турнирах, в которых он забил 2 гола и отдал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Маркиньоса в 6 миллионов евро.

Куда перейдут Сергеев и Заболотный, ЦСКА возглавил швейцарец, Тикнизян уехал в Сербию. Таблица трансферов РПЛ

Маркиньос (Жозе Маркос Коста Мартинс)
ФК Сантос
ФК Спартак (Москва)
Смолов: «На сегодняшний день работа в политической сфере не интересна»
«Зенит», ЦСКА и «Спартак» пока в тени. «Краснодар», «Динамо» и «Локо» рулят. Колонка Казакова о трансферном рынке РПЛ
Синяев: «Торпедо» предоставило все документы, подтверждающие финансовые гарантии для участия в РПЛ»
Савичев: «Хочется приносить и дальше пользу «Акрону», он стал для меня родным»
Вратарь ЦСКА Шайхутдинов перешел в ульяновскую «Волгу»
Тедеев: «Савичев — большой профессионал, всецело оправдывающий свой статус в «Акроне»
    • «Крылья Советов» объявили об уходе Ломаева

    Селюк: «Я думал, что за Артигой в России будет очередь!»
