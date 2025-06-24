Лоськов назначен на должность советника генерального директора «Локомотива»

Экс-полузащитник «Локомотива» назначен на должность советника генерального директора клуба по спортивным вопросам.

«В рамках расширения своего функционала повышение получил Дмитрий Лоськов: он назначен на должность советника генерального директора по спортивным вопросам. Дмитрию Вячеславовичу предстоит курировать ряд ключевых направлений, касающихся функционирования спортивного блока клуба, непосредственно связанных с развитием главной команды», — говорится в заявлении клубной пресс-службы.

В августе 2016 года Лоськов стал частью тренерского штаба железнодорожников. С июня 2022 года бывший полузащитник отвечал за программу развития молодежного футбола в качестве заместителя руководителя. В октябре того же года Лоськов вошел в тренерский штаб главной команды в роли помощника главного тренера.