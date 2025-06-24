Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

24 июня, 18:13

Лоськов назначен на должность советника генерального директора «Локомотива»

Камила Абдурахманова
корреспондент
Дмитрий Лоськов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-полузащитник «Локомотива» назначен на должность советника генерального директора клуба по спортивным вопросам.

«В рамках расширения своего функционала повышение получил Дмитрий Лоськов: он назначен на должность советника генерального директора по спортивным вопросам. Дмитрию Вячеславовичу предстоит курировать ряд ключевых направлений, касающихся функционирования спортивного блока клуба, непосредственно связанных с развитием главной команды», — говорится в заявлении клубной пресс-службы.

В августе 2016 года Лоськов стал частью тренерского штаба железнодорожников. С июня 2022 года бывший полузащитник отвечал за программу развития молодежного футбола в качестве заместителя руководителя. В октябре того же года Лоськов вошел в тренерский штаб главной команды в роли помощника главного тренера.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дмитрий Лоськов
ФК Локомотив (Москва)
Читайте также
Даниил Медведев: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?»
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
Орбан рассказал о риске третьей мировой войны в случае ошибки мировых держав
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Валиева может вернуться на соревнования после дисквалификации
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Wektor

    вот, тупое говно, и не хами

    03.07.2025

  • Телевизор посмотрел

    Лоськомотив!)

    25.06.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Подальше от тренерства отодвигают? Какое-то мутное заявление...

    25.06.2025

  • Митек

    Не Лосюк, конечно, но тоже неплохо.

    25.06.2025

  • Sergey Sparker

    Великая штука интернет. Каждое говно может хамить зная что не получит в морду.

    24.06.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Не знаю, он помогал тренеру, а теперь должность банкетная. Возможно, уволить - это позор, но еще больший позор позволить легенде смотреть на позорный футбол Галактионова, которому пора уже женщин тренировать

    24.06.2025

  • Alar

    Страна советов))) Советник знает, что такое парикмахерская?

    24.06.2025

  • SuperDennis

    "Путевку в жизнь" получил в РСМ. В остальном согласен.

    24.06.2025

  • Wektor

    Тебе если только в рот хрен вставлять, чтобы свои дурацкие советы из дурацкой башки вонючей пастью не высерал

    24.06.2025

  • Старшой0754

    Советы давать, не мешки таскать...

    24.06.2025

  • Юджин Леви

    для этого надо наработать авторитет и пару десятков лет попылить с мячиком

    24.06.2025

  • Sergey Sparker

    Давно мечтаю устроиться на работу советником куда нибудь, со сдельной оплатой труда. Должна быть твердая ставка, допустим 100 баксов за совет. Дал пару советов за день и 200 баксов в карман. Хорошая прибавка к пенсии.

    24.06.2025

  • LemieuxMario3

    Свадебный генерал?)))

    24.06.2025

  • Фирсыч

    Да я не против. Заслужил.

    24.06.2025

  • Врн36

    Сначала советником, а потом и гендиром

    24.06.2025

  • Valekka

    Скоро у уборщиц по 3-4 советника будут.Штат клубов РПЛ больше,чем игроков в заявке.

    24.06.2025

  • zg

    Блин,за Шаву кстати рад,видно,что он в теме,в своей,насколько он на что влияет,ну хз,но видно,что по факту ему нравится!)

    24.06.2025

  • Фирсыч

    Увы, это не про нас. Аршавин, Лоськов и, наверное ещё не один бывший футболист.

    24.06.2025

  • инок

    Лоськов и Локомотив - слова синонимы . Поздравляю его с новой должностью в команде!

    24.06.2025

  • zg

    Главное,чтоб должность была не "свадебной"!

    24.06.2025

    • Махачкалинское «Динамо» и «Уфа» сыграли вничью в товарищеском матче

    «Крылья Советов» объявили об уходе Ломаева
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости