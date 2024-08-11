«Крылья Советов» — «Факел»: Ороско увеличил преимущество самарцев

Форвард «Крыльев Советов» Франко Ороско отличился в матче 4-го тура РПЛ против «Факела».

22-летний аргентинец забил на 78-й минуте, выйдя на замену 4 минутами ранее, и сделал счет 2:0. На 75-й минуте отличился Фернандо Костанца.