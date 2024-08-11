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Сегодня, 19:15

Агент Дркушича сообщил, что футболист решил перейти в «Зенит»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент защитника «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица ответил на вопрос «СЭ» о будущем защитника.

«Да, он принял решение перейти в «Зенит», — сказал Ратковица «СЭ».

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что футболист перейдет в «Зенит».

24-летний Дркушич выступает за «Сочи» с января 2022 года. Контракт футболиста с командой действует до конца июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

ФК Зенит
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
15
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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