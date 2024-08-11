Агент Дркушича сообщил, что футболист решил перейти в «Зенит»

Агент защитника «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица ответил на вопрос «СЭ» о будущем защитника.

«Да, он принял решение перейти в «Зенит», — сказал Ратковица «СЭ».

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что футболист перейдет в «Зенит».

24-летний Дркушич выступает за «Сочи» с января 2022 года. Контракт футболиста с командой действует до конца июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.