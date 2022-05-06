«Крылья Советов» и «Динамо» объявили составы команд на матч 28-го тура Тинькофф РПЛ.

У бело-голубых с первых минут появится форвард Клинтон Нжи, который в предыдущий раз попадал в стартовый состав 26 октября 2021 года — тогда он провел 58 минут в матче БЕТСИТИ Кубка России против «Оренбурга» (3:0).

Защитник Саба Сазонов в третий раз в карьере попал в стартовый состав основной команды «Динамо».

Полузащитник Себастьян Шиманьски и нападающий Федор Смолов не попали в заявку на игру.

«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов, Горшков, Барач, Бейл, Костанца, Зиньковский, Якуба, Ежов, Глушенков, Сарвели.

Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Гудков, Липовой, Смирнов, Витюгов, Пиняев, Коваленко, Игнатьев, Цыпченко.

«Динамо»: Шунин, Сазонов, Варела, Лаксальт, Бальбуэна, Фомин, Захарян, Моро, Грулев, Тюкавин, Нжи.

Запасные: Лещук, Паршивлюк, Плиев, Скопинцев, Евгеньев, Кутицкий, Осокин, Лесовой, Макаров, Гладышев.

Матч «Крылья Советов» — «Динамо» пройдет сегодня, 6 мая. Начало — в 18.00 (мск).