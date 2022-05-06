«Крылья Советов» — «Динамо»: Нжи и Сазонов выйдут в стартовом составе бело-голубых, Шиманьски и Смолов не попали в заявку
«Крылья Советов» и «Динамо» объявили составы команд на матч 28-го тура Тинькофф РПЛ.
У бело-голубых с первых минут появится форвард Клинтон Нжи, который в предыдущий раз попадал в стартовый состав 26 октября 2021 года — тогда он провел 58 минут в матче БЕТСИТИ Кубка России против «Оренбурга» (3:0).
Защитник Саба Сазонов в третий раз в карьере попал в стартовый состав основной команды «Динамо».
Полузащитник Себастьян Шиманьски и нападающий Федор Смолов не попали в заявку на игру.
«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов, Горшков, Барач, Бейл, Костанца, Зиньковский, Якуба, Ежов, Глушенков, Сарвели.
Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Гудков, Липовой, Смирнов, Витюгов, Пиняев, Коваленко, Игнатьев, Цыпченко.
«Динамо»: Шунин, Сазонов, Варела, Лаксальт, Бальбуэна, Фомин, Захарян, Моро, Грулев, Тюкавин, Нжи.
Запасные: Лещук, Паршивлюк, Плиев, Скопинцев, Евгеньев, Кутицкий, Осокин, Лесовой, Макаров, Гладышев.
Матч «Крылья Советов» — «Динамо» пройдет сегодня, 6 мая. Начало — в 18.00 (мск).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0