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«Крылья Советов» — «Динамо»: Нжи и Сазонов выйдут в стартовом составе бело-голубых, Шиманьски и Смолов не попали в заявку

«Крылья Советов» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 28-го тура РПЛ
Иван Торопцев
Корреспондент
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«Крылья Советов» и «Динамо» объявили составы команд на матч 28-го тура Тинькофф РПЛ.

У бело-голубых с первых минут появится форвард Клинтон Нжи, который в предыдущий раз попадал в стартовый состав 26 октября 2021 года — тогда он провел 58 минут в матче БЕТСИТИ Кубка России против «Оренбурга» (3:0).

Защитник Саба Сазонов в третий раз в карьере попал в стартовый состав основной команды «Динамо».

Полузащитник Себастьян Шиманьски и нападающий Федор Смолов не попали в заявку на игру.

«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов, Горшков, Барач, Бейл, Костанца, Зиньковский, Якуба, Ежов, Глушенков, Сарвели.

Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Гудков, Липовой, Смирнов, Витюгов, Пиняев, Коваленко, Игнатьев, Цыпченко.

«Динамо»: Шунин, Сазонов, Варела, Лаксальт, Бальбуэна, Фомин, Захарян, Моро, Грулев, Тюкавин, Нжи.

Запасные: Лещук, Паршивлюк, Плиев, Скопинцев, Евгеньев, Кутицкий, Осокин, Лесовой, Макаров, Гладышев.

Матч «Крылья Советов» — «Динамо» пройдет сегодня, 6 мая. Начало — в 18.00 (мск).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
06 мая, 18:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Динамо

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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Крылья Советов

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