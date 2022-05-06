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Агент Маргасова рассказал о будущем защитника в «Сочи»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Андрей Талаев, агент защитника «Сочи» Тимофея Маргасова, рассказал о будущем своего клиента в клубе.

«Разговоров с «Сочи» пока не было, но я думаю, что мы договоримся с клубом, — приводит слова Талаева «РБ Спорт». — Матвей играет, все хорошо, «Сочи» борется за высокие места«.

Также агент ответил на вопрос о том, заинтересованы ли обе стороны в дальнейшем сотрудничестве.

«Скорее всего, да», — сказал он.

В нынешнем сезоне 29-летний Маргасов забил два мяча и отдал пять результативных передач в 30 матчах за «Сочи» во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-rasskazal-o-budushhem-margasova-v-sochi/
Тимофей Маргасов
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