«Крылья Советов» — «Динамо» Москва: видео голов

Московское «Динамо» на выезде одержало победу над «Крыльями Советов» в матче 27-го тура РПЛ — 3:1.

2-я минута. Муми Нгамале — 0:1

31-я минута. Дмитрий Скопинцев (автогол) — 1:1

55-я минута. Ярослав Гладышев — 1:2

84-я минута. Ярослав Гладышев — 1:3

«СЭ» вел текстовую трансляцию встречи.