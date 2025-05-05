«Динамо» благодаря дублю Гладышева вдесятером обыграло «Крылья» в первом матче после ухода Лички

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Крылья Советов» в матче 27-го тура РПЛ — 3:1.

Счет уже на 2-й минуте открыл вингер бело-голубых Муми Нгамале. Камерунец замкнул мяч в пустые ворота после передачи Ярослава Гладышева. Самарцы отыгрались благодаря автоголу Дмитрия Скопинцева на 31-й минуте.

В начале второго тайма гости остались в меньшинстве, красную карточку за отмашку получил Хорхе Карраскаль.

Победу «Динамо» принес дубль Гладышева. 22-летний форвард вывел свою команду вперед на 55-й минуте и забил третий мяч своей команды на 83-й.

«Динамо» (50 очков) остается на пятом месте в РПЛ. Команда провела первый матч под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ролана Гусева, который возглавил команду после ухода Марцела Лички.

«Крылья Советов» (30) идут на десятой строчке в турнирной таблице.