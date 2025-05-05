Футбол
5 мая, 20:32

«Динамо» благодаря дублю Гладышева вдесятером обыграло «Крылья» в первом матче после ухода Лички

Игнат Заздравин
Корреспондент
Ярослав Гладышев и Муми Нгамале.
Фото ФК «Крылья Советов»

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Крылья Советов» в матче 27-го тура РПЛ — 3:1.

Счет уже на 2-й минуте открыл вингер бело-голубых Муми Нгамале. Камерунец замкнул мяч в пустые ворота после передачи Ярослава Гладышева. Самарцы отыгрались благодаря автоголу Дмитрия Скопинцева на 31-й минуте.

В начале второго тайма гости остались в меньшинстве, красную карточку за отмашку получил Хорхе Карраскаль.

Победу «Динамо» принес дубль Гладышева. 22-летний форвард вывел свою команду вперед на 55-й минуте и забил третий мяч своей команды на 83-й.

«Динамо» (50 очков) остается на пятом месте в РПЛ. Команда провела первый матч под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ролана Гусева, который возглавил команду после ухода Марцела Лички.

«Крылья Советов» (30) идут на десятой строчке в турнирной таблице.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.
05 мая, 18:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:3
Динамо

Источник: Таблица РПЛ
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
Ярослав Гладышев
  • ANTI BOMG

    У Станкевича 21-о сжалось

    06.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Rawalex, я с Вашими фактами не спорю. В этом году(да и в прошлом) Краснодар очень "хорошо" судят. Наверное очков с десяток им подбросили. Но это не отменяет тот факт, что в прошлом сезоне Ахмат лег под Зенит.

    06.05.2025

  • Rawalex

    Хотите фактов? Серьёзно? Ну держите) В матче первого круга Краснодар-Зенит судьи допустили грубейшую ошибку повлиявшую на исход встречи. В самом начале матча Кордоба умышленно наступил в пах лежащему Лусиано. Даже контуженные ЭСК признали очевидную красную. +2 судейских очка Краснодару (минимум) и Зениту -1. Следом, в матче с твоим Динамо слепые судьи не назначают в ворота Быков очевидный пенальти в добавленное время. ЭСК опять признаёт грубейшую ошибку. Вот тебе уже +4 судейских Краснодару и Зениту-1. Только этих двух центральных матчей, где очевидные судейские ошибки были признаны всеми инстанциями - с запасом достаточно, для чемпионства Зенита. Календарь Краснодара, который в серии матчей с аутсайдерами создал комфортный задел по очкам и теперь имеет возможность играть сложнейшие матчи с конкурентами по счёту, является явным преимуществом. Только совсем отбитый идиот может утверждать обратное. Может хватит уже нести бред про админресурс Зенита?

    06.05.2025

  • ValeraK

    Ну все, ждем заголовков, что РоланД Гусев создан для Динамо!)

    06.05.2025

  • ANTI BOMG

    Это ж надо такое придумать - братское дерби кони с ментами! Клоуны, б..ядь! Кому скажи в Испании, Англии , люди ох…еют!:joy::rofl::rofl::joy::sweat_smile:

    06.05.2025

  • protestdr

    Это фишка команды,раньше это был Юсупов и Смолов.Потом это было возвращение легенды и Фомин.Сейчас,это Фомин и Карраскаль.

    06.05.2025

  • Леоныч

    Кстати, почти такой же гол, как третий, с пассивным офсайлом, явно повлиявшим на игру, "Динамо" пропустило недавно от ЦСКА. Так что прецедент был.

    05.05.2025

  • Леоныч

    Скопинцев как-то выпал что ли. Очень многое делает невпопад. Думаю, его подкосило то, что в какой-то момент он стал получать мало практики. Зато Маричаль- в том числе за его счёт- получал её достаточно. Результат налицо. У одного спад, зато второй-красавец.

    05.05.2025

  • Леоныч

    Вот в точку. Карраскаль возился с мячом ради самой возни. С его уходом появилось больше конкретики.

    05.05.2025

  • Леоныч

    За Маричаля Личке надо спасибо сказать: не зря он ему столько времени давал. А вот Диму Скопинцева откровенно жаль: и в обороне стал суматошным, и в атаке своими плясками у мяча - вместо быстрого обострения- даёт сопернику время. Гладышев в очередной раз показал, как он хорош на рефлексах, когда у него нет времени думать и вибирать варианты. Кстати, дал остроумное послематчевое интервью. Удивил Нгамалё: вдруг и побежал, и с мячом хорошо управлялся, и с Бителло интересно взаимодействовал. Прошлогодний неожиданный взлёт "Динамо" напрямую был связан с его подвигами, может, история повторяется? Ну и 2 игрока, котрые всё это цементировали : Бителло и Глебов. Кстати, с уходом Карраскаля "Динамо" стало действовать конкретней, во многом благодаря этой паре. Был, конечно, момент, когда самарцы насели, но потом как-то быстро скисли. Обратил внимание, что динамовские оборонцы не стеснялись пулять мяч за боковую, раньше они зачастую искали другие решения - и допускали ошибки.

    05.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Ежик, ты чего? Обиделся? Ну Спартак и правда без пеналей никого весной не обыграл. Ах, да ошибся, Зенит. Но там вроде из оффсайда. И поверь мне, даже, если проспишься, от этой правды никуда не денешься))

    05.05.2025

  • AnTaras

    Шансы на медали появились. Это хорошо, спартак могут пнуть на законное 5 место:grinning:

    05.05.2025

  • Saypin

    иди проспись

    05.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Ну вы то мастер аргументов. Думается, что все время так всем пишите))) Знаем мы таких аргументаторов. Лечитесь сударь, у вас завышенная самооценка.

    05.05.2025

  • нет желтухе!

    увод разговора в сторону, демагогия и переход на личности. Ну-с, другого от сектантов и не ожидал. Аргументов других не имеют и не ищут.

    05.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Вам виднее. Видимо от частого похмела и печень вас подводит? Ну раз с желтухой боретесь))

    05.05.2025

  • нет желтухе!

    время мутное? Так похмеляться надо.(с)

    05.05.2025

  • Vitamin007

    )так с этого не поимеешь...

    05.05.2025

  • hamal

    Сегодня отмечу Нгамалё. Я всегда его ругаю за бесперспективные обводки и опасные обрезы и потери. А сегодня сыграл умно и надёжно.

    05.05.2025

  • hamal

    Я Скопинцева всё равно поддержу: бьётся в каждой игре. Просто не везёт ему порой, может от чрезмерного усердия - надо чуть больше думать. А вообще такие моторные игроки Динамо нужны.

    05.05.2025

  • Олег Каноков

    С Грулёвым явно ошиблись,он явно тоже сильнее Макарова.А Маухуб-ни о чём.

    05.05.2025

  • Marty Friedman

    Осинькин бох

    05.05.2025

  • Футболист Сапогов

    ))) С кем соизволю говорить? Болеете, говорите, тогда лечитесь, уважаемый, пока не поздно))) И с сектой заканчиваете, время сейчас такое, мутное.

    05.05.2025

  • нет желтухе!

    а вот и секту заговоров подвезли, куда ж без них, без болезных. Сто лет без побед.

    05.05.2025

  • hamal

    Скопинцев хорош в нападении. Но порой играет без головы. В защиту ему нельзя. Карраскаль местами неплох, но лучше б на его месте наш молодой игрок прогрессировал. По Макарову согласен. Не понимаю почему его столько лет терпим. Бездарная игра.

    05.05.2025

  • hamal

    и ещё Карраскаля удалять ;)

    05.05.2025

  • hamal

    Всё верно. Спорный момент. Думаю, в пользу Гладышева сыграло то, что он позволил поравняться с собой центральному защитнику, когда пас получил. Ну и в единоборства не вступал, и никому помех не оказывал, когда в офсайде находился.

    05.05.2025

  • hamal

    Сейчас доигрываем теми кто есть, а потом будет и центральный нап (Тюка), и крайний (Глади). А вместо Маухуба надо Грулёва вернуть. Точно не хуже. ЦЗ нужен однозначно. А с тренером ... посмотрим как Ролан доиграет сезон. Будет три победы - однозначно надо оставлять.

    05.05.2025

  • hamal

    Честно говоря, нам это удаление скорее на руку было: Крылья не умеют в позиционную атаку, а у Динамо пространство появилось. Хотя второй гол сами в позиционке забили, когда Крылья зачем-то назад отошли.

    05.05.2025

  • hamal

    Ну там можно было все двенадцать добавлять: Лунёв резину от души тянул :))

    05.05.2025

  • TokTram_

    Вот и засылай к ним Карраскаля ... Хорошо хоть Медину не удаляют ещё у Спама.

    05.05.2025

  • TokTram_

    ...и "Акрон" становится лучшей командой Самарской области. Вот вам и Дзюба.

    05.05.2025

  • Sergey Mikhaylov

    С победой)

    05.05.2025

  • Олег Каноков

    Да,Макаров ни разу не игрок Динамо.

    05.05.2025

  • blue-white!

    На эмоциональном подъёме обыграли крылышки. Надеюсь эмоций хватит ещё на 3 оставшиеся игры. Дальше надо не ошибиться с новым тренером, ну и усиляться надо, особенно центральную зону защиты, нужен крайний нап, вместо Макарова, ну и центральный нап, вместо Маухуба...

    05.05.2025

  • blue-white!

    Да не, не верю в тренерские способности Ролана, хотя был моим одним из любимых игроков, когда играл за Динамо. И очень был расстроен, когда он перешёл в ЦСКА...

    05.05.2025

  • blue-white!

    Скопинцев чем не угадил, вроде норм играл, чуть пеналь не заработал в нашу пользу...

    05.05.2025

  • Неизвестно Неизвестно

    Если бы наш тренер не страдал х..ней и не полагался на кучку латиносов, которые прошлый сезон, совместно с Шуней и Лещём завалили!

    05.05.2025

  • Ikar

    Динамо с победой ! Не спешим с авансом Ролану - всё будет ясно c ним после игры с Краснодаром ! КС всё таки нужна перезагрузка - так дома нельзя играть .

    05.05.2025

  • Неизвестно Неизвестно

    На каком багаже? Вернее чьем? Там коментаторы кудахтали что Личка молодежь нашу открыл ... пардонте, где? Все сидят на скамейке и выходят на 5-15 минут в конце матча! Единственный кто молодняк открывал и подтягивал в состав, был немец - Шварц! Которому политическая ситуация не дала доработать полноценный сезон! Вот ему низкий поклон, а этому чешскому пивовару ... за два года нервотрепки, отсутствия защиты как таковой и еще много что ... даже спасибо не скажу!

    05.05.2025

  • Футболист Сапогов

    )))) Не люблю зануд, которые указывают на ошибки))) Это я про себя в данном случае)))

    05.05.2025

  • blue-white!

    А я помню как он за Динамо играл, и был одним из лучших. Потом к вам перешёл, вроде в 2001, а в 2003 стал чемпионом...

    05.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Все-таки удЕленное время)))) Вам тоже удачи!

    05.05.2025

  • Неизвестно Неизвестно

    :) :) :)

    05.05.2025

  • igorlvov

    ХМ! Динамо респект! Может Вам надо каждый тур тренера менять!? Глядишь и чемпионами станете! :))))

    05.05.2025

  • Kungur79

    а Тюкавина даже не рассматриваем...

    05.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Одурманен победой Динамо в меньшенстве над Крыльями))))

    05.05.2025

  • spartsmen

    крылья часть матча, особенно в начале второго тайма, просто отсутствовали. сложилось впечатление, что, решив глобальную задачу, потеряли интерес к самомУ процессу... это лично моё мнение, тут, смотрю, все крылья хвалят.

    05.05.2025

  • инок

    Молодцы динамовцы, одну из лучших игр в сезоне выдали, нынче Самару тяжело дома обыграть. А тут раскатали в меньшинстве как детей!

    05.05.2025

  • blue-white!

    Карраскаль?

    05.05.2025

  • Kungur79

    Отсутствие тренеров беда не только Динамо, только год отсчета разный.

    05.05.2025

  • blue-white!

    Обычно команда психологически встряхивается после смены тренера...

    05.05.2025

  • resifi

    Да, было дело.Помню

    05.05.2025

  • andyk82

    Начинал в Динамо. Но к Романцеву не пошёл. Правда за это и пострадал невызовом в сборную

    05.05.2025

  • Ilya Gudman

    Молодцы , уверен ещё поборются за бронзу динамики

    05.05.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Гладышев очень хорош! И дриблинг, и удар. Радует, что всё-таки есть наши свои талантливые ребята.

    05.05.2025

  • КирпичИнвест

    Вчера же нам Адам Ахмадов всё объяснил ) Ахмат в 27-ом туре выгрыз победу в Краснодаре и это были именно те очки, которых не хватило для чемпионства. А, поскольку Ахмату набранных очков хватило, чтобы не попасть в стыки, дальше он доигрывал сезон. Про 1:5 дома Зениту в 29-ом туре не сказал. Забыл, наверное, кому сливали. Тут еще одна интрига. Если в 30-ом Ахмату будет нужна победа, чтобы не попасть в стыки, он будет играть на победу? Даку же перед Зенитом заболел. Садулаев и Шелия тоже не железного здоровья. Кстати, в той игре с Зенитом Шелии не было даже в запасе. И не из-за карточек.

    05.05.2025

  • andyk82

    Динамовцам и армейцам побед в следующем туре. До бронзы динамовцы не дотянут-ничья в последнем туре лишит их ее

    05.05.2025

  • Alexey Tarasov

    Ролан-Хорошо Играл:thumbsup:Надеюсь и Тренером будет Нормальным:point_up:?

    05.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Не, в этом сезоне никакая пушка вас не спасет. Уж больно слабо играли. И не надо говорить, что Краснодар обыграли. Они вас кстати тоже в первом круге обыграли. Так что очки 3:3. А в целом южане ровнее шли, зубами выцепляли эти очки. А Зенит как петух красовался, вот-вот будем чемпионами, нам 100 лет в обед)))

    05.05.2025

  • resifi

    Ролана Гусева с первой победой как тренера! Прекрасно помню Ролана как игрока ЦСКА.

    05.05.2025

  • krinf15

    :clap::thumbsup::stuck_out_tongue_winking_eye:

    05.05.2025

  • Спринт

    Ролан Гусев вверх .. Игорь Осинкин вниз .. по ступенькам тренерским .. Таков он люфт тренерский в движении, сугубо - от положения команд.

    05.05.2025

  • ladafan

    ага, именно))) только называется она- академия Коноплева!

    05.05.2025

  • krinf15

    :rofl::rofl::rofl: Справедливости ради, мы душевно начали общаться и до него, когда "пытались" уберечь Крылышки от вылета из вышки!

    05.05.2025

  • Max Stch

    После Адамас Соломоновича хоть потоп

    05.05.2025

  • krinf15

    Ага, Ваша правда, тёзка! :handshake::fist:

    05.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Не будем сравнивать середняка и одного из лидеров. Завтра будет битва! Пожелаем мужикам удачи!

    05.05.2025

  • krinf15

    Ага, очень давние: ещё вместе переживали за Крылышки, когда они оказались в пердиве и в тот момент как раз то и пришёл Осинькин.

    05.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Вот на счет Трактора в точку!!!!!!!!!!! Блин, тяжело ребятам будет! Верим, ждем!

    05.05.2025

  • СЛАВА БУЛАТОВ

    этого мудака скопинцева давно пора выгнать а также караскаля и макарова ! бездари

    05.05.2025

  • Александр Максаков

    «Спортивный директор Бувач уже не первого тренера приводит и не за что не отвечает. С него надо тоже спрашивать. Иностранец, который пришел в российский клуб, сидит припеваючи и ничего не делает, получая хорошие деньги. Его же брали для того, чтобы команда была чемпионом... За третье место она и без него всегда боролась. Так что не только Личка должен отвечать за результат», — сказал Семшов «СЭ».

    05.05.2025

  • Динамов

    С чегой то В ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ? Я не Федун, который во все бочки затычка и свой же клуб портит. Мой пост в Динамо - пост Президента клуба, который ВЫБИРАЕТ КОГО НАЗНАЧИТЬ ТРЕНЕРОМ И ГЕНЕРАЛЬНЫМ МЕНЕДЖЕРОМ ФК! Но я никогда не стал бы указывать приглашённому мной условно Юргену Клоппу, как ему управлять командой на поле. Беда же нынешнего и вообще всего российского Динамо после 97 года (после завершения эпохи грамотных управленцев во главе Динамо) - что у Динамо нет тренеров, вообще, вместо них ПОДДЕЛКИ ПОД ТРЕНЕРОВ и ПОДДЕЛКИ ПОД РУКОВОДИТЕЛЕЙ, цель которых лишь одна: распилы бабла на трансферах((

    05.05.2025

  • Mikhail

    Так и должно быть. Спорт должен людей объединять. А не разжигать вражду между болельщиками.

    05.05.2025

  • zel_co

    Вот что значит игра в удовольствие, когда нет никаких задач

    05.05.2025

  • Александр Максаков

    С победой тебя тоже , Караскаля больше не увидим , а Скопе нет уже доверие . Караскаль видимо пропустит две игры .Сейчас конечно в голове не Спартак , а Трактор .

    05.05.2025

  • Деметрио

    Для кругозора интересен третий гол Динамо. Гладышев был в пассивном оффсайде, но потом забивает. Интересный момент, ни на что не намекаю))

    05.05.2025

  • Max Stch

    вы помоему лет семь в штаб Динамо рветесь

    05.05.2025

  • пляжник с Сочей

    Неплохое завершение тура! Динамиков с победой! На классе и с отличным настроем!

    05.05.2025

  • Max Stch

    коверкать фамилии, это как в третьем классе сигарету в учебнике портрету пририсовать

    05.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Саш, с победой! Но не надо ребят ругать, Скопу и Караскаля. Сегодняшняя игра для них неудачна. Со Спартаком, даст бог лучше сыграют. А сегодня просто порадуемся. А вдруг зацепимся за бронзу? В этом году, при данных обстоятельствах это было бы прекрасно.

    05.05.2025

  • Динамов

    А он в Динамо РАБОТАЕТ?) Точно?))):grin:

    05.05.2025

  • Деметрио

    Комментатор сегодня смешил. С Черданцевым соревнуется в бреде? Карраскаль просто махал руками и игрок КС подставил ему лицо, хитрец!)) :thermometer_face::zipper_mouth:

    05.05.2025

  • Alexey Tarasov

    БРАТУШКИ МОЛОДЦЫ с ПОБЕДОЙ:thumbsup::v:????РОЛАНА с Первой Победой на тренерском Мостике :v:???УСПЕХОВ:point_up:??:100:

    05.05.2025

  • Александр Максаков

    Бувача забыл .

    05.05.2025

  • Philip Future

    С побеДой ! В меньшинстве и на чужом поле победить - это однозначно молодца . .

    05.05.2025

  • Vitamin007

    кудашов)))))

    05.05.2025

  • ёzhic8

    Отлично сложилось всё И три очка, и 2+1 у Гладышева. И Карраскаль под ногами мешаться не будет

    05.05.2025

  • Galib

    А получилось за УРолана, за Личку надо было биться в предыдущей игре!

    05.05.2025

  • Iron Cross

    Судейство с одной строны иключительно тормозное, с другой ошибок для разбора нет. Хотя Бобров какую-нибудь грязь да отыщет!

    05.05.2025

  • zel_co

    Медведев :"Гладышева покупать не думаем" и хитро улыбнулся

    05.05.2025

  • Александр Максаков

    Гладышева с дублем! - молодец сам себе подарок к 22 летию сделал . Скопинцев , позор клуба , туда же Караскаля ! .

    05.05.2025

  • Vitamin007

    Учись, кудашов, как надо не на удержание играть!!!!)

    05.05.2025

  • bvp

    Гладышев сделал из Печенина сладкую булочку. Играют в большинстве, один человек может забить, ну так подойдите к его левой ноге, не дайте ударить. Скопинцев совсем безголовый, у него не только с Личкой проблемы, Гусев тоже сразу выгнал. И чем он, кстати, хуже Лички?

    05.05.2025

  • Sukkulent

    Динамо в меньшинстве действовало лучше чем в равных составах. Вывод. Кто-то в Динамо - лишний!

    05.05.2025

  • Fun_furick

    на ВАРе сидел, подсказывал Буланову

    05.05.2025

  • Динамов

    Сражались аки герои (не все конечно, но большинство), выгрызли очко у гадкой самарской команды, за старание - молодцы! Но качество футбола - к сожалению не изменилось никак, всё те же обрезы, чудовищный брак в передачах, совершенно не нужные и не уместные (по позиции футболиста) обводки вместо игры в пас... В общем футболистам за героические старания спасибо (судья в поле, кстати, судил ужасно), но Гусев и близко НЕ ТРЕНЕР, пусть уходит следом за Личкой, не забыв прихватить с собой Изотова, Карандашова, Стукалова и Родионова. Ну и Гафин с Пивоваровым конечно не должны больше подпускаться к делам ФК ближе, чем на 100 км.

    05.05.2025

  • Реалист-правдоруб

    Динамовская школа видимо лучшая в России

    05.05.2025

  • andy1962

    Крылья по стилю очень подходят Динамо. Открыты футбол, без особой оглядки на ворота, у Динамо такой же, но класс футболистов неизмеримо выше. Закономерно. КС имели бы шансы, сыграй они на контратаках, но это не их.

    05.05.2025

  • Fun_furick

    Молодцы, сегодня хорошо сыграли, должны были крупнее обыгрывать!

    05.05.2025

  • Galib

    Где Федорищев, смотрел интересно он игру, Крылья долги возвращает...

    05.05.2025

  • Max Stch

    Лунёв сдержал слово..Будем биться за Личку

    05.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Это не интрига, это интрижечка))) Давай вещи называть своими именами.

    05.05.2025

  • Mikhail

    Вы поступили благородно, поздравив с победой над Вашей любимой командой. Я тоже болею за Крылья.

    05.05.2025

  • krinf15

    Большое спасибо! От Души!

    05.05.2025

  • инок

    Такое ощущение, что удаление Карраскаля только улучшило игру Динамо. Молодцы, всех динамовцев с классной победой!

    05.05.2025

  • Футболист Сапогов

    А вообще интересно будет. Краснодар теряет очки с ЦСКА(не важно сколько) и перед последним матчем на 1 или 2 очка опережает Зенит. И тут? Краснодар - Динамо. Блин, календарь составляли к 100-летию что-ли? Ах, ну да Зенит - Ахмат(30 тур)))))) Это тот Ахмат, который кошелку от нигера огреб? Как же они готовились к 100-летию))0

    05.05.2025

  • Vitamin007

    Вот в чем секрет-то! Надо в меньшинстве играть)))

    05.05.2025

  • ёzhic8

    Ярик крут весной И это только половину забивает, если не меньше Жаль что с такой игрой даже в тройку не влезем

    05.05.2025

  • Mikhail

    С победой, друг!

    05.05.2025

  • krinf15

    Привет, дружище! Сердечное тебе спасибо! Честно говоря, приятно офигел от того, как роДные бились в меньшинстве!

    05.05.2025

  • sdf_1

    Как я и говорил, без Лички «Динамо» стало «Келевра» ( в переводе с иврита означает «Злобный Пёс»). «Спартаку» в следующем туре придётся очень потрудиться, чтобы накинуть поводок и надеть намордник на этого «Келевра»

    05.05.2025

  • andrrpetrov

    Блестящая игра Динамо, высокая самоотдача и чудное судейство с 10-ти минутным добавлением ко второму тайму.

    05.05.2025

  • Реалист-правдоруб

    Зачем платить больше когда есть Ролан Гусев?)

    05.05.2025

  • Vaclav

    Гусь накачал своих. Пусть и дальше рулит, чем чужой дядька прид?т.

    05.05.2025

  • SuperDennis

    Все, кто играли на неделе в кубке (Спартак, Ростов, ЦСКА, Зенит и т.д.) в этом туре лажанулись или не совсем лажанулись (Зенит).... А вот Динамо очень даже неплохо сегодня смотрелись. То ли один лишний день отдыха, то ли смена тренера.... Непонятно, но факт - уверенная победа! P.S. Гладышев - высший класс!

    05.05.2025

  • krinf15

    ГлаДик - мега-красавчик! - сам себя позДравил с Днюхой тремя результативными Действиями! Браво-брависсимо!!! Так Держать!!!

    05.05.2025

  • kolos249

    Такая "Динама" запросто СпаМ натянуть может в следующем туре.

    05.05.2025

  • Футболист Сапогов

    #спартакбезпеналейгомно

    05.05.2025

  • DAVI SVININU!

    Круто!

    05.05.2025

  • Ж и в о й

    На багаже Марцела, ага. Гениальную игру сегодня провёл Гладышев. Эдак Тюкавину придется еще серьезно потрудиться осенью после возвращения, чтобы вытеснить Ярослава из стартового состава! Браво, бело-голубые! А наши судьи, безусловно, позор российского футбола, вне всякого сомнения! Интрига в борьбе за бронзу между ЦСКА, "Спартаком" и "Динамо" обостряется до предела - три команды в двух очках друг от друга! Похоже, что это будет самое интересное на финише этого чемпионата!

    05.05.2025

  • Футболист Сапогов

    С победой Динамовцы. Календарь у нас в конце тяжелый, но поборемся!

    05.05.2025

  • Реалист-правдоруб

    Тут недавно Спартак в меньшинстве против последней команды лиги играл, почему то у Динамо против середняка лучше получилось

    05.05.2025

  • гог

    Динамо было бы повыше если бы собственные защитники не играли постоянно за соперника.

    05.05.2025

  • инок

    Динамо с уверенной победой в меньшинстве. Гладышева с дублем!

    05.05.2025

  • Деметрио

    Хороший результат для братских перед дерби! От земляков ждал большего в большинстве, но результат на табло!

    05.05.2025

  • krinf15

    Боевая получилась заруба! Тем ценнее наша побеДа, целиком и полностью достигнутая при игре в меньшинстве! :fist::v:?

    05.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Гладышев весна = Угальде поздняя осень зима))) И у того и у другого просто ерунда какая-то везунчиковая)))) Ярик, по законам жанра нужно до конца весны держаться)))

    05.05.2025

  • Jean4

    Так и хочется написать: "Спартак, учись как нужно играть в меньшинстве, бездари!" =)

    05.05.2025

  • Ботокс007

    Зиньковский не то что играет плохо, он вообще играть не хочет. Судья молодец, что добавил 10 мин. При счете 2-1 Лунев включал дурочку и подолгу мучительно размышлял, кому выбить мяч вперед.

    05.05.2025

  • baruv

    Динамовцев с победой! Создали интригу в концовке чемпионата.

    05.05.2025

  • Олег Каноков

    Гладышева с Днюхой,явным прогрессом и дублем.Крыльям уважуха,пару раз не свезло,достойно играли.С победой,братские!

    05.05.2025

  • КирпичИнвест

    Классная игра Динамо. Как будто не они, а Крылья в меньшинстве играли. Динамовцев с заслуженной победой! Гладышева с очень удачной Днюхой!

    05.05.2025

  • Илья858

    Динамовцы молодцы! С победой! На самом деле, в следующем туре "Динамо" вполне по силам выйти на третье место, если "Краснодар" обыграет ЦСКА.

    05.05.2025

  • GeoMaS

    С Личкой, без Лички Динамо играет! И порадоваться за Гладышева!

    05.05.2025

  • shpasic

    вот вам и класс Осинькина - проиграл обезличеному Динамо, играющему в меньшинстве

    05.05.2025

