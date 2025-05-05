РПЛ, результаты 27-го тура: «Динамо» обыграло «Крылья Советов», «Зенит» победил «Пари НН» и другие матчи

27-й тур чемпионата России сезона-2024/25.

В пятницу, 2 мая, 27-й тур РПЛ открыл матч «Акрон» — «Динамо» (Махачкала) — 1:0.

3 мая «Локомотив» и «Оренбург» сыграли вничью (1:1), «Краснодар» победил «Рубин» (2:1).

В воскресенье, 4 мая, «Факел» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0), «Ахмат» — с ЦСКА (1:1), «Зенит» вырвал победу над «Пари НН» (2:1), «Ростов» ушел от поражения в гостевом матче с «Химками» (1:1).

27-й тур закрыла игра «Крылья Советов» — «Динамо» (Москва), которая закончилась победой бело-голубых — 3:1.

2 мая, пятница

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

02 мая, 18:00. Самара Арена (Самара)

3 мая, суббота

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

03 мая, 17:00. РЖД Арена (Москва)

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

03 мая, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

4 мая, воскресенье

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

04 мая, 14:00. Факел (Воронеж)

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

04 мая, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

04 мая, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

04 мая, 19:30. Арена Химки (Химки)

5 мая, понедельник

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

05 мая, 18:30. Самара Арена (Самара)

