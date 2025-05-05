Футбол
5 мая, 20:40

РПЛ, результаты 27-го тура: «Динамо» обыграло «Крылья Советов», «Зенит» победил «Пари НН» и другие матчи

Александр Соболев.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
27-й тур чемпионата России сезона-2024/25.

В пятницу, 2 мая, 27-й тур РПЛ открыл матч «Акрон» — «Динамо» (Махачкала) — 1:0.

3 мая «Локомотив» и «Оренбург» сыграли вничью (1:1), «Краснодар» победил «Рубин» (2:1).

В воскресенье, 4 мая, «Факел» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0), «Ахмат» — с ЦСКА (1:1), «Зенит» вырвал победу над «Пари НН» (2:1), «Ростов» ушел от поражения в гостевом матче с «Химками» (1:1).

27-й тур закрыла игра «Крылья Советов» — «Динамо» (Москва), которая закончилась победой бело-голубых — 3:1.

2 мая, пятница

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.
02 мая, 18:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
1:0
Динамо Мх

3 мая, суббота

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.
03 мая, 17:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:1
Оренбург
Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.
03 мая, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
2:1
Рубин

4 мая, воскресенье

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.
04 мая, 14:00. Факел (Воронеж)
Факел
0:0
Спартак
Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.
04 мая, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:1
ЦСКА
Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.
04 мая, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:1
Пари Нижний Новгород
Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.
04 мая, 19:30. Арена Химки (Химки)
Химки
1:1
Ростов

5 мая, понедельник

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.
05 мая, 18:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:3
Динамо

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2024/25

Футбол
РПЛ
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Краснодар» — «Рубин», «Зенит» — «Пари НН» и другие матчи
Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»
ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»
Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне
«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России
Очередной гол Дзюбы, прагматичная игра «Спартака» в меньшинстве и трудовые победы лидеров. Главное о тактике 27-го тура РПЛ
Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
  • Archon

    Нееет)) "Звенид" - не крысы.."Звенид" = БАРЫГИ.. Которые умеют пользоваться "Неограниченным" кредитом, то есть бешеным количеством бабла.. Путин правильно отметил : "Отечественный футбол?? В "Зените" 8 иностранцев,а из наших только вратарь и два защитника?! " (с) ))))

    05.05.2025

  • Archon

    "Динамо" - мало что светит..Но нас\рать на багажник "Срам-таку" = святое дело!!!!!!))) И ведь ещё будет личка))) А там и до коней недалеко)) Что-то очень плотненько стало в борьбе за третье место))

    05.05.2025

  • DZR

    дайте тренеру поработать!

    05.05.2025

  • Алексей Лунев

    зенит играет с фарм клубом

    04.05.2025

  • FCSMTHEONLYONE

    При всем уважении Дэян, чемодан-вокзал-Белград.

    04.05.2025

  • Бергкамп 10

    сегодня будет ничья 1-1 скриньте

    04.05.2025

  • Джон 91

    проклятие тем клубом кто выигровает спартак. Так вам надо не угомонные....

    02.05.2025

    • «Крылья Советов» — «Динамо» Москва: видео голов

    «Краснодар» и «Зенит» одержали победы: таблица РПЛ после 27-го тура
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
