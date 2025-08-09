«Крылья Советов» — «Балтика»: Андраде сыграл в мяч — пенальти правильно отменен
На 72-й минуте матча 4-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Балтика» судья Рафаэль Шафеев неверно оценил единоборство Андраде с Максимом Витюговым и назначил пенальти в ворота калининградцев. Рефери решил, что защитник в подкате сбил соперника в своей штрафной площади.
Видеоассистенты Артем Чистяков и Василий Казарцев провели проверку и вмешались в действия судьи. В итоге пенальти был правильно отменен. На 75-й минуте Шафеев объявил, что после видеопросмотра решение изменено: «Игрок номер 16 касается мяча, решение — спорный мяч».
На повторах видно, что Андраде успел сыграть в мяч, а Витюгов пытался заработать фол, начав падать до контакта.
Новости