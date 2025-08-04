«Крылья Советов» и «Балтика» встретятся в матче 4-го тура чемпионата России в субботу, 9 августа. Игра пройдет на «Самара Арене» и начнется в 13.30 по московскому времени.

Ключевые события игры «Крылья Советов» — «Балтика» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

09 августа, 13:30. Самара Арена (Самара)

В прямом эфире матч самарцев и калининградцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и также будет доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Оба клуба набрали по 7 очков в первых 3 турах РПЛ: «Крылья Советов» сыграли вничью с «Акроном» (1:1), победили «Пари Нижний Новгород» (2:0) и «Ростов» (4:1), а «Балтика» сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1) и победила «Спартак» (3:0) и «Оренбург» (3:2).