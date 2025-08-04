Игрок сборной Польши, которым интересовался «Краснодар», не захотел в РПЛ

27-летний полузащитник сборной Польши Якуб Петровски, три сезона выступавший за болгарский «Лудогорец», перешел в итальянский «Удинезе» за 3 миллиона евро.

Как стало известно «СЭ», и в прошлом сезоне, и в нынешнем интерес к поляку проявляли клубы РПЛ. В частности, в прошлом году Якубовски интересовался «Краснодар».

Впрочем, до конкретных переговоров с самим «Лудогорцем» дело так и не дошло, потому что сам Петровски не хочет переезжать в чемпионат России.

Петровски выступал за «Лудогорец» с 2022 года. 27-летний поляк провел в команде 145 матчей, забил 28 мячей и сделал 21 голевую передачу.

