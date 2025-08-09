«Крылья Советов» — «Балтика»: Бабкин оставил самарскую команду в меньшинстве

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин получил вторую желтую карточку в матче 4-го тура РПЛ против «Балтики».

Судья показал второе предупреждение 22-летнему футболисту на 90+1-й минуте, после чего Бабкин оставил «Крылья» в меньшинстве при счете 1:1.

Игра команд проходит в Самаре.