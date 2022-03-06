«Крылья Советов» и тульский «Арсенал» объявили составы на матч 20-го тура Тинькофф РПЛ.

В составе тульской команды впервые с первых минут появится форвард Джордже Деспотович, который до этого дважды выходил на замену. Серб перешел в «Арсенал» в январе после расторжения контракта с «Рубином».

Форвард Иван Игнатьев, арендованный «Крыльями Советов» у «Рубина», впервые попал в заявку самарцев — он оказался в списке запасных.

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Солдатенков, Барач, Бейл, Костанца, Зиньковский, Якуба, Ежов, Глушенков, Сарвели.

Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Гапонов, Гудков, Липовой, Смирнов, Пиняев, Коваленко, Канунников, Игнатьев, Цыпченко.

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Новосельцев, Степанов, Гулиев, Чаушич, Э. Кангва, К. Кангва, Давиташвили, Деспотович.

Запасные: Левашов, Шамов, Сокол, Суханов, Радакович, Кулешин, Костадинов, Хабибов, Луценко, Панченко, Марков, Аджоев.

Матч «Крылья Советов» — «Арсенал» состоится сегоднря, 6 марта. Начало — в 14.00 (мск).