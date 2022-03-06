«Крылья Советов» сыграют против «Арсенала» в 14.00

В воскресенье, 6 марта, состоится матч 20-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Крылья Советов» на своем поле примет «Арсенал». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В рамках премьер-лиги у туляков преимущество над самарцами в очном противостоянии: в пяти последних матчах «Крылья Советов» смогли победить «Арсенал» всего раз — в прошлом сезоне.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Крылья Советов» — «Арсенал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.