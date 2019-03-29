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"Крылья Советов" - "Арсенал": был ли автор гола в офсайде?

"Крылья Советов" - "Арсенал": был ли автор гола в офсайде? "Крылья Советов" - "Арсенал": был ли автор гола в офсайде?
"Крылья Советов" - "Арсенал": был ли автор гола в офсайде?
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На 66-й минуте матча 21-го тура чемпионата России "Крылья Советов" - "Арсенал" правильное решение приняла бригада Алексея Матюнина, засчитав взятие ворот самарцев. Могло показаться, что второму ассистенту Андрею Глоту следовало зафиксировать положение "вне игры" у автора гола Луки Джорджевича. Но видеоповтор убеждает в том, что судья-помощник поступил верно: в момент паса Сергея Ткачева нападающий не находился за линией офсайда. Ближе него к линии ворот "Крыльев" помимо голкипера Сергея Рыжикова оказался еще один футболист хозяев - Павел Яковлев.

Крылья Советов - Арсенал Т

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 21-й тур. "Динамо" - "Локо" и другие игры
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