"Крылья Советов" - "Арсенал": был ли автор гола в офсайде?

На 66-й минуте матча 21-го тура чемпионата России "Крылья Советов" - "Арсенал" правильное решение приняла бригада Алексея Матюнина, засчитав взятие ворот самарцев. Могло показаться, что второму ассистенту Андрею Глоту следовало зафиксировать положение "вне игры" у автора гола Луки Джорджевича. Но видеоповтор убеждает в том, что судья-помощник поступил верно: в момент паса Сергея Ткачева нападающий не находился за линией офсайда. Ближе него к линии ворот "Крыльев" помимо голкипера Сергея Рыжикова оказался еще один футболист хозяев - Павел Яковлев.