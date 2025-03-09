«Крылья Советов» — «Акрон»: трансляция матча РПЛ онлайн

«Крылья Советов» встретятся с «Акроном» в 20-м туре чемпионат России в воскресенье, 9 марта. Матч пройдет на «Самара Арене» в Самаре. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Крылья Советов» — «Акрон» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры можно смотреть на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru.

По итогам 19-ти туров РПЛ самарская команда набрала 19 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. Клуб из Тольятти с 22 баллами идет на девятой строчке чемпионата.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

09 марта 2025, 16:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

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