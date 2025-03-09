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9 марта 2025, 14:50

Шелия: «Мы стали командой, лучше понимаем друг друга»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия рассказал, что изменилось в команде по сравнению с первой частью сезона-2024/25.

«Ничья в матче с «Локомотивом» — не как победа, но это очко может пригодиться нам в дальнейшем, это точно. Что изменилось по сравнению с первой частью сезона? Мы стали командой, лучше понимаем друг друга. В начале сезона команда была новой, нам не хватило времени узнать друг друга лучше, стать более целостным коллективом. Результаты показывают, что на сборах мы хорошо поработали, правильно к себе отнеслись, поэтому сейчас это все воздается», — сказал Шелия «РБ Спорт».

«Ахмат» занимает 14 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков в 20 матчах. В следующем туре РПЛ «Ахмат» сыграет на выезде с «Химками».

Источник: «РБ Спорт»
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Гиорги Шелия
ФК Ахмат
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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