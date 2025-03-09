Шелия: «Мы стали командой, лучше понимаем друг друга»

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия рассказал, что изменилось в команде по сравнению с первой частью сезона-2024/25.

«Ничья в матче с «Локомотивом» — не как победа, но это очко может пригодиться нам в дальнейшем, это точно. Что изменилось по сравнению с первой частью сезона? Мы стали командой, лучше понимаем друг друга. В начале сезона команда была новой, нам не хватило времени узнать друг друга лучше, стать более целостным коллективом. Результаты показывают, что на сборах мы хорошо поработали, правильно к себе отнеслись, поэтому сейчас это все воздается», — сказал Шелия «РБ Спорт».

«Ахмат» занимает 14 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков в 20 матчах. В следующем туре РПЛ «Ахмат» сыграет на выезде с «Химками».