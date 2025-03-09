Шелия: «Мы стали командой, лучше понимаем друг друга»
Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия рассказал, что изменилось в команде по сравнению с первой частью сезона-2024/25.
«Ничья в матче с «Локомотивом» — не как победа, но это очко может пригодиться нам в дальнейшем, это точно. Что изменилось по сравнению с первой частью сезона? Мы стали командой, лучше понимаем друг друга. В начале сезона команда была новой, нам не хватило времени узнать друг друга лучше, стать более целостным коллективом. Результаты показывают, что на сборах мы хорошо поработали, правильно к себе отнеслись, поэтому сейчас это все воздается», — сказал Шелия «РБ Спорт».
«Ахмат» занимает 14 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков в 20 матчах. В следующем туре РПЛ «Ахмат» сыграет на выезде с «Химками».
Источник: «РБ Спорт»
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
|0
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5
|ЦСКА
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|0-0
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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|0-0
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8
|Рубин
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|0-0
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Акрон
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|0-0
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14
|Динамо Мх
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|0-0
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15
|Родина
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16
|Факел
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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