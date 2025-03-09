FONBET — новый официальный спонсор ЖФК ЦСКА
Спонсорское соглашение первого букмекера с двукратным чемпионом России подразумевает не только традиционный брендинг на форме и стадионе, но и системное развитие маркетинговой активности совместно с клубом — большее вовлечение болельщиков в жизнь красно-синих. Подписание данного соглашения важно с точки зрения развития и популяризации женского футбола в нашей стране и подчеркивает вовлечение и инвестиции FONBET в социальную и спортивную сферу. ЖФК ЦСКА — первый клуб женской суперлиги, который стал партнером FONBET.
«Первый чемпионат в России среди женщин случился 33 года назад. История букмекерской компании FONBET насчитывает 31 год. А если посчитать, начиная с самой идеи ее основателя Анатолия Мачульского, то как раз ровно 33 года.
2002 год — год основания первой футбольной команды «Россиянка» под руководством Дмитрия Саблина, правопреемницей которой является ЖФК ЦСКА.
2002 год — год начала развития букмекерской индустрии в режиме онлайн.
Мы нашли еще много интересных совпадений в истории с коллегами из FONBET.
Рада анонсировать сотрудничество и партнерство. Очень приятна глубокая социальная ориентированность компании, она совпадает с нашими подходами. Будем трудиться над взаимовыгодным и интересным партнерством. Открываем новый сезон вместе», — заявила президент ЖФК ЦСКА Евгения Саблина.
«Мы рады заключить спонсорское соглашение с ЖФК ЦСКА, который на протяжении многих лет является одним из флагманов женского футбола в нашей стране. ЖФК ЦСКА — двукратный чемпион России, трехкратный обладатель Кубка и победитель Суперкубка России. Отмечу, уже не первый год наша компания сотрудничает с мужской командой армейцев. Мы уверены, что партнерство с женским футбольным клубом ЦСКА окажется таким же плодотворным, а реализация совместных проектов будет способствовать привлечению большого количества болельщиков на стадионы и популяризации женского футбола», — объявил управляющий акционер FONBET Валентин Голованов.
Сотрудничество между букмекерской компанией и женской командой красно-синих было анонсировано стильным промо. Концепция SISTERHOOD (сестринство) — важная тема для женщин в целом и в женском спорте в частности. Это та самая атмосфера, которая царит в женской команде. Сестринство — это больше, чем поддержка, дружба, общая радость побед и горечь поражений. Это эмоциональный союз, объединяющий всех спортсменок, в котором они вместе учатся расти, принимать себя и, несмотря на социальные ожидания, идти только вперед, преодолевая трудности на своем пути. Сила женщин базируется на эмоциональном фоне так же основательно, как и на физическом. В анонсирующей съемке приняли участие футболистки ЖФК ЦСКА: защитники Невена Дамьянович и Юлия Плешкова, полузащитники Надежда Смирнова, Дарья Яковлева и Татьяна Петрова, а также форвард Габриэль Онгене.
«В первую очередь, наверное, хотела бы поблагодарить FONBET за сотрудничество и такой новый опыт для меня. Осталась в восторге, потому что первый раз у нас, девчонок, была такая необычная футбольная фотосессия и образы все безумно понравились, сделали нас самыми стильными. Буду только рада, если получится и дальше участвовать в каких-то проектах, будем еще больше популяризировать наш красивый женский футбол», — поделилась впечатлениями защитник ЖФК ЦСКА Юлия Плешкова.
«Самое основное, что хочется отметить, — идея, посыл и стилизация съемки. Темы, которые мы затронули, полезны, я считаю, их нужно затрагивать и обсуждать. Это была не просто фотосессия, а профессиональная задумка и заложенный смысл», — рассказала полузащитник ЖФК ЦСКА Дарья Яковлева.
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АРХИВ
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1