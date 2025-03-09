FONBET — новый официальный спонсор ЖФК ЦСКА

Спонсорское соглашение первого букмекера с двукратным чемпионом России подразумевает не только традиционный брендинг на форме и стадионе, но и системное развитие маркетинговой активности совместно с клубом — большее вовлечение болельщиков в жизнь красно-синих. Подписание данного соглашения важно с точки зрения развития и популяризации женского футбола в нашей стране и подчеркивает вовлечение и инвестиции FONBET в социальную и спортивную сферу. ЖФК ЦСКА — первый клуб женской суперлиги, который стал партнером FONBET.

«Первый чемпионат в России среди женщин случился 33 года назад. История букмекерской компании FONBET насчитывает 31 год. А если посчитать, начиная с самой идеи ее основателя Анатолия Мачульского, то как раз ровно 33 года.

2002 год — год основания первой футбольной команды «Россиянка» под руководством Дмитрия Саблина, правопреемницей которой является ЖФК ЦСКА.

2002 год — год начала развития букмекерской индустрии в режиме онлайн.

Мы нашли еще много интересных совпадений в истории с коллегами из FONBET.

Рада анонсировать сотрудничество и партнерство. Очень приятна глубокая социальная ориентированность компании, она совпадает с нашими подходами. Будем трудиться над взаимовыгодным и интересным партнерством. Открываем новый сезон вместе», — заявила президент ЖФК ЦСКА Евгения Саблина.



«Мы рады заключить спонсорское соглашение с ЖФК ЦСКА, который на протяжении многих лет является одним из флагманов женского футбола в нашей стране. ЖФК ЦСКА — двукратный чемпион России, трехкратный обладатель Кубка и победитель Суперкубка России. Отмечу, уже не первый год наша компания сотрудничает с мужской командой армейцев. Мы уверены, что партнерство с женским футбольным клубом ЦСКА окажется таким же плодотворным, а реализация совместных проектов будет способствовать привлечению большого количества болельщиков на стадионы и популяризации женского футбола», — объявил управляющий акционер FONBET Валентин Голованов.

Сотрудничество между букмекерской компанией и женской командой красно-синих было анонсировано стильным промо. Концепция SISTERHOOD (сестринство) — важная тема для женщин в целом и в женском спорте в частности. Это та самая атмосфера, которая царит в женской команде. Сестринство — это больше, чем поддержка, дружба, общая радость побед и горечь поражений. Это эмоциональный союз, объединяющий всех спортсменок, в котором они вместе учатся расти, принимать себя и, несмотря на социальные ожидания, идти только вперед, преодолевая трудности на своем пути. Сила женщин базируется на эмоциональном фоне так же основательно, как и на физическом. В анонсирующей съемке приняли участие футболистки ЖФК ЦСКА: защитники Невена Дамьянович и Юлия Плешкова, полузащитники Надежда Смирнова, Дарья Яковлева и Татьяна Петрова, а также форвард Габриэль Онгене.



«В первую очередь, наверное, хотела бы поблагодарить FONBET за сотрудничество и такой новый опыт для меня. Осталась в восторге, потому что первый раз у нас, девчонок, была такая необычная футбольная фотосессия и образы все безумно понравились, сделали нас самыми стильными. Буду только рада, если получится и дальше участвовать в каких-то проектах, будем еще больше популяризировать наш красивый женский футбол», — поделилась впечатлениями защитник ЖФК ЦСКА Юлия Плешкова.

«Самое основное, что хочется отметить, — идея, посыл и стилизация съемки. Темы, которые мы затронули, полезны, я считаю, их нужно затрагивать и обсуждать. Это была не просто фотосессия, а профессиональная задумка и заложенный смысл», — рассказала полузащитник ЖФК ЦСКА Дарья Яковлева.

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