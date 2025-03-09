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FONBET — новый официальный спонсор ЖФК ЦСКА

Спонсорское соглашение первого букмекера с двукратным чемпионом России подразумевает не только традиционный брендинг на форме и стадионе, но и системное развитие маркетинговой активности совместно с клубом большее вовлечение болельщиков в жизнь красно-синих. Подписание данного соглашения важно с точки зрения развития и популяризации женского футбола в нашей стране и подчеркивает вовлечение и инвестиции FONBET в социальную и спортивную сферу. ЖФК ЦСКА — первый клуб женской суперлиги, который стал партнером FONBET.

«Первый чемпионат в России среди женщин случился 33 года назад. История букмекерской компании FONBET насчитывает 31 год. А если посчитать, начиная с самой идеи ее основателя Анатолия Мачульского, то как раз ровно 33 года.

2002 год — год основания первой футбольной команды «Россиянка» под руководством Дмитрия Саблина, правопреемницей которой является ЖФК ЦСКА.

2002 год — год начала развития букмекерской индустрии в режиме онлайн.

Мы нашли еще много интересных совпадений в истории с коллегами из FONBET.

Рада анонсировать сотрудничество и партнерство. Очень приятна глубокая социальная ориентированность компании, она совпадает с нашими подходами. Будем трудиться над взаимовыгодным и интересным партнерством. Открываем новый сезон вместе», — заявила президент ЖФК ЦСКА Евгения Саблина.

«Мы рады заключить спонсорское соглашение с ЖФК ЦСКА, который на протяжении многих лет является одним из флагманов женского футбола в нашей стране. ЖФК ЦСКА — двукратный чемпион России, трехкратный обладатель Кубка и победитель Суперкубка России. Отмечу, уже не первый год наша компания сотрудничает с мужской командой армейцев. Мы уверены, что партнерство с женским футбольным клубом ЦСКА окажется таким же плодотворным, а реализация совместных проектов будет способствовать привлечению большого количества болельщиков на стадионы и популяризации женского футбола», — объявил управляющий акционер FONBET Валентин Голованов.

Сотрудничество между букмекерской компанией и женской командой красно-синих было анонсировано стильным промо. Концепция SISTERHOOD (сестринство) — важная тема для женщин в целом и в женском спорте в частности. Это та самая атмосфера, которая царит в женской команде. Сестринство — это больше, чем поддержка, дружба, общая радость побед и горечь поражений. Это эмоциональный союз, объединяющий всех спортсменок, в котором они вместе учатся расти, принимать себя и, несмотря на социальные ожидания, идти только вперед, преодолевая трудности на своем пути. Сила женщин базируется на эмоциональном фоне так же основательно, как и на физическом. В анонсирующей съемке приняли участие футболистки ЖФК ЦСКА: защитники Невена Дамьянович и Юлия Плешкова, полузащитники Надежда Смирнова, Дарья Яковлева и Татьяна Петрова, а также форвард Габриэль Онгене.


«В первую очередь, наверное, хотела бы поблагодарить FONBET за сотрудничество и такой новый опыт для меня. Осталась в восторге, потому что первый раз у нас, девчонок, была такая необычная футбольная фотосессия и образы все безумно понравились, сделали нас самыми стильными. Буду только рада, если получится и дальше участвовать в каких-то проектах, будем еще больше популяризировать наш красивый женский футбол», — поделилась впечатлениями защитник ЖФК ЦСКА Юлия Плешкова.

«Самое основное, что хочется отметить, — идея, посыл и стилизация съемки. Темы, которые мы затронули, полезны, я считаю, их нужно затрагивать и обсуждать. Это была не просто фотосессия, а профессиональная задумка и заложенный смысл», — рассказала полузащитник ЖФК ЦСКА Дарья Яковлева.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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