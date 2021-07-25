«Ахмат» забил второй мяч в матче первого тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».

На 20-й минуте отличился Мохамед Конате. Счет матча — 2:0 в пользу «Ахмата».

«Крылья» по итогам прошлого сезона завоевали путевку в премьер-лигу. «Ахмат» в прошедшем сезоне был 11-м в РПЛ.