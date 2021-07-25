«Крылья Советов» — «Ахмат»: гости забили второй мяч
19:25
«Ахмат» забил второй мяч в матче первого тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».
На 20-й минуте отличился Мохамед Конате. Счет матча — 2:0 в пользу «Ахмата».
«Крылья» по итогам прошлого сезона завоевали путевку в премьер-лигу. «Ахмат» в прошедшем сезоне был 11-м в РПЛ.
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