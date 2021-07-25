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Дубль Вилены принес «Краснодару» победу над «Уралом»

19:27
Тони Вилена. Фото ФК «Краснодар».
Тони Вилена. Фото ФК «Краснодар».
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«Краснодар» одержал победу в матче 1-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала». «Быки» выиграли гостевую встречу со счетом 3:0.

Два мяча во втором тайме дальними ударами забил хавбек Тонни Вилена. В уже добавленное время пенальти реализовал новичок «Краснодара» Джон Кордоба.

«Урал» имел хорошую возможность открыть счет в первом тайме. Главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил пенальти в ворота «Краснодара» после подсказки ВАР. Однако Эрик Бикфалви нанес слабый удар, с которым уверенно справился Матвей Сафонов.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 1-й тур: старт чемпионата России — расписание и результаты матчей, новости и обзоры