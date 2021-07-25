Дубль Вилены принес «Краснодару» победу над «Уралом»

«Краснодар» одержал победу в матче 1-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала». «Быки» выиграли гостевую встречу со счетом 3:0.

Два мяча во втором тайме дальними ударами забил хавбек Тонни Вилена. В уже добавленное время пенальти реализовал новичок «Краснодара» Джон Кордоба.

«Урал» имел хорошую возможность открыть счет в первом тайме. Главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил пенальти в ворота «Краснодара» после подсказки ВАР. Однако Эрик Бикфалви нанес слабый удар, с которым уверенно справился Матвей Сафонов.