«Ахмат» открыл счет в матче первого тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».

На шестой минуте ударом с лета поразил ворота хозяев Даниил Уткин. Счет матча — 1:0 в пользу «Ахмата».

«Крылья» по итогам прошлого сезона завоевали путевку в премьер-лигу. «Ахмат» в прошедшем сезоне был 11-м в РПЛ.