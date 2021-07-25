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«Крылья Советов» — «Ахмат»: Уткин открыл счет

19:10
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«Ахмат» открыл счет в матче первого тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».

На шестой минуте ударом с лета поразил ворота хозяев Даниил Уткин. Счет матча — 1:0 в пользу «Ахмата».

«Крылья» по итогам прошлого сезона завоевали путевку в премьер-лигу. «Ахмат» в прошедшем сезоне был 11-м в РПЛ.

Крылья Советов — Ахмат

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Евгений Петров все материалы автора

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