«Крылья Советов» — «Ахмат»: Уткин открыл счет
19:10
«Ахмат» открыл счет в матче первого тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».
На шестой минуте ударом с лета поразил ворота хозяев Даниил Уткин. Счет матча — 1:0 в пользу «Ахмата».
«Крылья» по итогам прошлого сезона завоевали путевку в премьер-лигу. «Ахмат» в прошедшем сезоне был 11-м в РПЛ.
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