«Ахмат» на выезде обыграл «Крылья Советов»

«Крылья Советов» уступили «Ахмату» (1:2) в матче первого тура Тинькофф РПЛ.

На шестой минуте гостей вывел вперед Даниил Уткин. Мохамед Конате на 20-й минуте удвоил преимущество грозненского клуба. Владислав Сарвели на 49-й минуте отыграл один мяч.

«Крылья» по итогам прошлого сезона завоевали путевку в премьер-лигу. «Ахмат» в прошедшем сезоне был 11-м в РПЛ.

В следующем туре «Ахмат» примет «Сочи», а «Крылья Советов» — «Спартак».

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

1-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «Ахмат» (Грозный) — 1:2 (0:2)