«Ахмат» на выезде обыграл «Крылья Советов»
20:57
«Крылья Советов» уступили «Ахмату» (1:2) в матче первого тура Тинькофф РПЛ.
На шестой минуте гостей вывел вперед Даниил Уткин. Мохамед Конате на 20-й минуте удвоил преимущество грозненского клуба. Владислав Сарвели на 49-й минуте отыграл один мяч.
«Крылья» по итогам прошлого сезона завоевали путевку в премьер-лигу. «Ахмат» в прошедшем сезоне был 11-м в РПЛ.
В следующем туре «Ахмат» примет «Сочи», а «Крылья Советов» — «Спартак».
Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига
1-й тур
«Крылья Советов» (Самара) — «Ахмат» (Грозный) — 1:2 (0:2)
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