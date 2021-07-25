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«Ахмат» на выезде обыграл «Крылья Советов»

20:57
«Ахмат» обыграл «Крылья Советов». Фото ФК «Ахмат».
«Ахмат» обыграл «Крылья Советов». Фото ФК «Ахмат».
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«Крылья Советов» уступили «Ахмату» (1:2) в матче первого тура Тинькофф РПЛ.

На шестой минуте гостей вывел вперед Даниил Уткин. Мохамед Конате на 20-й минуте удвоил преимущество грозненского клуба. Владислав Сарвели на 49-й минуте отыграл один мяч.

«Крылья» по итогам прошлого сезона завоевали путевку в премьер-лигу. «Ахмат» в прошедшем сезоне был 11-м в РПЛ.

В следующем туре «Ахмат» примет «Сочи», а «Крылья Советов» — «Спартак».

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

1-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «Ахмат» (Грозный) — 1:2 (0:2)

Крылья Советов — Ахмат

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Евгений Петров все материалы автора

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