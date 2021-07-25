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«Крылья Советов» — «Ахмат»: все голы матча

20:57
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«Ахмат» в матче 1-го тура Тинькофф победил «Крылья Советов» со счетом 2:1. В составе грозненского клуба голы забили Даниил Уткин и Мохамед Конате. У хозяев поле отличился Владислав Сарвели.

Представляем вашему вниманию все голы матча:

Уткин, 6-я минута

Конате, 20-я минута

Сарвели, 49-я минута

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Владимир Иванов все материалы автора

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