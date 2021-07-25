«Крылья Советов» — «Ахмат»: все голы матча
20:57
«Ахмат» в матче 1-го тура Тинькофф победил «Крылья Советов» со счетом 2:1. В составе грозненского клуба голы забили Даниил Уткин и Мохамед Конате. У хозяев поле отличился Владислав Сарвели.
Представляем вашему вниманию все голы матча:
Уткин, 6-я минута
Уткиииииииииииин! Ничего себе девятка! Ба-бах! pic.twitter.com/iIBOy8R3mk— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 25, 2021
Конате, 20-я минута
Сарвели, 49-я минута
«Крылья» забили первый гол после камбека в Тинькофф РПЛ. Иван Сергеев — в главной роли ?? pic.twitter.com/xYfkufPuWZ— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 25, 2021
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