«Финт имени Карапузова»: необычный прием в матче «Крылья» — «Ахмат»
20:53
Полузащитник «Ахмата» Владислав Карапузов принял участие в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).
В одном из эпизодов он исполнил яркий технический элемент, красиво обыграв соперника.
Карапузов выступает за «Ахмат» на правах аренды. 21-летний хавбек перешел в грозненский из «Динамо» на правах аренды до конца сезона-2021/22 с правом выкупа.
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 1-й тур: старт чемпионата России — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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