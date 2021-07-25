Полузащитник «Ахмата» Владислав Карапузов принял участие в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

В одном из эпизодов он исполнил яркий технический элемент, красиво обыграв соперника.

Какую комбинацию прожал Карапузов? ? pic.twitter.com/Bi9QJAqnTv — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 25, 2021

Карапузов выступает за «Ахмат» на правах аренды. 21-летний хавбек перешел в грозненский из «Динамо» на правах аренды до конца сезона-2021/22 с правом выкупа.