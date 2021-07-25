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«Финт имени Карапузова»: необычный прием в матче «Крылья» — «Ахмат»

20:53
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Полузащитник «Ахмата» Владислав Карапузов принял участие в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

В одном из эпизодов он исполнил яркий технический элемент, красиво обыграв соперника.

Карапузов выступает за «Ахмат» на правах аренды. 21-летний хавбек перешел в грозненский из «Динамо» на правах аренды до конца сезона-2021/22 с правом выкупа.

Крылья Советов — Ахмат

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 1-й тур: старт чемпионата России — расписание и результаты матчей, новости и обзоры