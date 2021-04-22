Крыховяк заявил, что сделал прививку от коронавируса в Москве
22 апреля 2021, 23:25
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал в интервью польскому изданию Sportowe Fakty, что сделал первую прививку от коронавируса.
«Неделю назад я сделал первую прививку в Москве. Я не почувствовал побочных эффектов, но мои соперники — да. Я забил и сделал передачу в матче с «Ростовом», мы выиграли 4:1. Вторая доза через три недели, так что все будет еще лучше», — сказал Крыховяк.
В этом сезоне 31-летний футболист провел 23 матча в Тинькофф чемпионате России, забил 7 мячей и сделал 4 результативные передачи. Также на его счету 2 гола в трех встречах Кубка.
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