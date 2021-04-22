Глушаков – о «Спартаке»: «Моя душа чиста. Я всех защищал, за всех бился, и за клуб тем более»

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о фанатах клуба.

«Не любят и не надо. Не для всех ты всегда будешь хорошим или плохим. Есть часть болельщиков, которая тебя поддерживает, есть часть, которая может плохо к тебе относиться. Такая жизнь, такая судьба, ничего страшного.

Что скандируют трибуны? И что трибуны? 200-300, 50 человек. И трибуны, и другие люди все прекрасно знают.

Те же тренеры из «Спартака» дают интервью и знают, о чем речь была по поводу моего перехода – кто работал с болельщиками, как общались. Я открыт и всегда готов встретиться с фан-движением, «Фратрией», с главными. Они не хотят встретиться. А кто-то что-то кому-то сказал, а подтвердить свои слова не могут до сих пор.

Что касается спартаковских болельщиков, то моя душа на сто процентов чиста. Я всех, кого можно, защищал, за всех бился, убивался, и за клуб тем более. Можно вспомнить мои твиты с «Зенитом», и с кем я только не рубился, чтобы защитить «Спартак».

Я всегда был на стороне клуба, игроков, руководства, персонала. У меня со всеми хорошие отношения, а то, что там есть часть болельщиков, ну, бог им судья. Они не правы? Миллион процентов, и они знают.

Могу ли я представить себя в «Спартаке»? Да», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».