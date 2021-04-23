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Крыховяк высказался о своем будущем в «Локомотиве»

08:24
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Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал, что, скорее всего не покинет команду этим летом.

«Моя цель — забить 10 голов в этом сезоне. Сейчас у меня 7 голов в лиге и два — в Кубке.

Переговоров о контракте пока не было, но к январю 2022 года я хочу определиться со своим будущим. Мой контракт рассчитан до лета 2022 года, не намерен тянуть с решением. Вряд ли я уйду, но кто знает. Пока мне комфортно в России», — цитирует игрока WP SportoweFakty.

После 26 туров РПЛ «Локомотив» набрал 49 баллов и расположился на 2-м месте в турнирной таблице.

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