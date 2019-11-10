Крыховяк получил травму в матче с «Краснодаром». Его заменил Антон Миранчук
20:10
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк получил травму в матче 16-го тура чемпионата России против «Краснодара». Нападающий «быков» Ари вел борьбу за мяч с поляком и ударил того лбом в затылок. Крыховяк неудачно упал на газон, ударившись о землю лицом. По сообщению комментаторов телеканала «Матч Премьер», у полузащитника подозрение на сотрясение.
В перерыве Крыховяка заменил Антон Миранчук. Он сам только восстановился после травмы. Миранчук появился на поле впервые с 14 сентября.
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