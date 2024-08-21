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Сегодня, 22:22

Круговой рассказал о компоненте в своей игре, который нужно усилить

Виктория Кравченко
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Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал, над какими аспектами игры ему нужно работать.

«Над каким аспектом игры мне еще нужно работать? Мне точно еще нужно прибавлять при игре в обороне один в один», — цитирует Кругового Legalbet.

Футболист провел шесть матчей за армейцев во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценил футболиста в 1,8 миллиона евро.

Источник: Legalbet
Данил Круговой
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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Зенит – Спартак
 - : -
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