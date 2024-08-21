Круговой рассказал о компоненте в своей игре, который нужно усилить

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал, над какими аспектами игры ему нужно работать.

«Над каким аспектом игры мне еще нужно работать? Мне точно еще нужно прибавлять при игре в обороне один в один», — цитирует Кругового Legalbet.

Футболист провел шесть матчей за армейцев во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценил футболиста в 1,8 миллиона евро.