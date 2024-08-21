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Александр Горшков: «Соболев точно не помешает «Зениту»

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Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков прокомментировал возможный трансфер форварда «Спартака» Александра Соболева в петербургский клуб.

«Соболев точно не помешает «Зениту». В команде уже есть ярко выраженный форвард — Кассьерра. Сергеев не выглядит так, как раньше. Александр пригодится «Зениту», вопрос только в цене. Плюс в том, что это российский игрок. Если Соболев перейдет в «Зенит» до матча со «Спартаком», он выйдет на игру и у него будет мотивация забить», — цитирует Горшкова «РБ Спорт».

В конце июня «СЭ» сообщал, что московский клуб готов отпустить нападающего, чей контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2026 года, за 11 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 27-летний Соболев провел за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), а позже был отстранен от тренировок с основной командой красно-белых. Сообщалось, что это связано с его желанием перейти в «Зенит».

Источник: «РБ Спорт»
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
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